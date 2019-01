Profesores del CAED exigen a la SEP pagos atrasados y mejores condiciones laborales

Docentes del Centro de Atención para Personas con Discapacidad (CAED), dependiente de la Dirección General de Bachillerato, exigieron la intervención del secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se regularicen sus pagos del mes de diciembre y se mejoren sus condiciones laborales.

En los CAED ubicados en todo el territorio nacional, las personas con discapacidad cursan sus estudios de bachillerato.

@lopezobrador_ @emoctezumab 1500 maestros caed sin pagó de salarios, sin fecha, la sems no cumplió acuerdo 138 ni con acuerdos de mesa de trabajo, necesitamos su apoyo para mejorar las condiciones en las que laboramos, solo pedimos lo justo, respeto a nuestro trabajo. #CAED♿ pic.twitter.com/h7ZcKySQFB — Mary Hexe Rguez (@MaryHexe) January 8, 2019

A través de una carta difundida en redes sociales, los mil 500 profesores del CAED en todo el país señalaron que cobran bajo el régimen de honorarios, luego de deducciones de impuestos, 7 mil 600 pesos mensuales. Durante 4 años han tenido el mismo método de pago sin acceder a una plaza fija y sin pagos constantes, ya que durante 2018 estuvieron 5 meses sin cobrar, denunciaron. Tampoco cuentan con ninguna prestación. Prestan sus servicios durante 30 horas a la semana en la modalidad de Preparatoria Abierta.

@lopezobrador_ @emoctezumab @SEP_mx @Hugo_Lustre CAED♿ 1500 maestros a nivel nacional sin pagó de diciembre y complemento y sin fecha para pagarnos, necesitamos su apoyo para mejorar nuestras condiciones laborales sr. Presidente. pic.twitter.com/bKkjLrbZiV — Mary Hexe Rguez (@MaryHexe) January 9, 2019





Damos asesoría en cuatro áreas: comunicación, matemáticas, ciencias sociales y humanidades, además de ciencias experimentales a nivel bachillerato. Atendemos a alumnos de todas las edades con diferentes tipos de discapacidad

Informaron que se han tenido reuniones con los representantes de los CAED en todo el país y los funcionarios del Subsecretaría de Educación Media Superior, “donde se nos prometió regularizar nuestra situación laboral (Acuerdo SEP 138) pero aún no hemos obtenido respuesta”.

“Los maestros de Caed pasamos navidad sin nuestro pago de diciembre, hemos preguntado a la SEP cuándo nos pagará y no hay respuesta, no contamos con plaza, ni servicios médicos, no tenemos nada más que nuestro salario mensual, el cual no hemos visto desde hace tiempo @emoctezumab”, expresan los maestros en Twitter.