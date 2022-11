Los animales no están para divertirnos: AnimaNaturalis

Después de lograr prohibir las corridas de toros en la Monumental Plaza México, la más grande del mundo y la más importante del país, las organizaciones pro animales no se detienen y poco a poco esperan que ese veto se extienda a más plazas hasta erradicar la matanza de los toros de lidia.

Hace unas semanas, el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Amparo rechazó la admisión de la queja que interpuso la Plaza México a mantener la suspensión definitiva otorgada a la asociación civil Justicia Justa para que se impidan los festejos taurinos.

Algo que para el director de AnimaNaturalis, Arturo Berlanga, es de festejar, y no sólo por los animalistas también por los taurinos, ya que considera que dicha suspensión, si bien es para salvaguardar a los toros de lidia, es un acto meramente legal, que está escrito en la ley.

“No solamente a nosotros como organización (nos pone contentos), a todo el movimiento animalista nos deja con muy buenas noticias y expectativas de lo que sabemos, lo hemos venido sabiendo y no lo entienden los taurinos, no es un tema personal, de si me gusta o no me gusta, evidentemente no me gusta y no estoy a favor del tema y del maltrato animal, pero no quieren entender que es un tema de legalidad simple y llano”, detalla.

En charla con el diario ESTO, Berlanga aclara que “ojo, no digo que la tauromaquia es ilegal, nunca he dicho eso o que la fiesta brava sea ilegal, lo que es ilegal, porque contraviene disposiciones de una ley y de una norma oficial, es la actividad del matador, en específico de lo que hace el matador o torero es ilegal y no lo digo yo, revisen la ley federal animal y la norma oficial mexicana 033, yo no las hice, yo no las redacté”.

Insiste en que “es un tema de legalidad”, ya que en la Ciudad de México no puede haber una ley que contravenga disposiciones de la constitución. “Es un mero tema de legalidad, la actividad que hacen, la matanza de toros de lidia es una matanza ilegal y tan ilegal es que el Poder Judicial así lo está empezado a ver”.

El director de AnimaNaturalis enfatiza que después de tantos años de impunidad por parte de algunos políticos o empresarios, ya es momento de respetar la ley, no hay más. De igual forma, subraya que los animales no fueron creados para la diversión del humano.

“Desde el punto de vista legal ético, que es lo que les molesta (a los taurinos), los animales no están para divertirnos, ¿quién les dijo que un animal está para divertirnos? aplica lo mismo para delfinarios, era lo mismo con los circos, ¿quién dijo que un oso está para que haga malabares? Esa no es la naturaleza y aquí están criando un animal porque un grupo de personas le ve lo artístico, les ve tradición, les divierte y les gusta. ¿Por qué van a gozar de estas excepciones? vamos a seguir en esto, se han beneficiado de la impunidad política y empresarial aficionada a las corridas de toros, pero es un tema donde nadie tiene que estar por encima de la ley”, comenta Berlanga.

Por ahora, afirma, la prohibición de las corridas de toros está enfocada en la Ciudad de México, pero se han dado pasos importantes en otras entidades como en Puebla, donde se cancelaron algunos festejos, al igual que en Zacatecas, aunque aquí la ley no se respetó y de todas formas se efectuaron las corridas de toros. En San Luis Potosí, de entrada, ya no se permite el ingreso a menores de edad.

Arturo Berlanga preside AnimaNaturalis desde 2019, pero desde hace años es un activista que ha luchado por el bienestar animal. “Evidentemente mi objetivo en la organización desde que entré ha sido éste (cancelar las corridas de toros) y en el momento que logre el objetivo no sé dónde termine, pero el objetivo me lo fijé yo y es terminar con este espectáculo cruel”, reitera.

Finalmente, el activista deja en claro que hay diversas organizaciones en coalición que van bien encaminadas al mismo objetivo de finalizar con la matanza de toros de lidia.

“Hemos hecho una coalición varias organizaciones animalistas internacionales, nacionales, no es que sea el único activista antitaurino en esta lucha; hay mucha gente que está participando, muchos activistas independientes que aportan cosas importantes en los estados. Hay muchos, no soy el único, y AnimalNaturalis no es la única organización”.