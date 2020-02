Propone Muñoz Ledo 10 ciudades santuario

Monterrey, N. L- México debe tener al menos diez Ciudades Santuario, principalmente en el sureste del país, consideró Porfirio Muñoz Ledo quien recomendó seguir la lucha en favor de los migrantes por la vía diplomática.

"Estamos pensando que particularmente en el sureste del país debe haber Ciudades Santuario, desde luego en Tapachula (Chiapas), en algún lugar de Oaxaca, hay que ver dónde hay asentamientos mayores de migrantes para ello, debe ser una ciudad que tenga un componente de migración grande, puede ser Tuxtla (Chiapas), pueden ser hasta 10 ciudades”, agregó el diputado, al participar en el Tercer Foro Migrantes y sus Movimientos, realizado en el Congreso de Monterrey.

Aseguró que el tema de los migrantes no tiene a México en pleito con Estados Unidos, pero sí con el Presidente Donald Trump, al que se refirió como el "Pato Pascual o Pascual Trump".

"Pleito con el Gobierno no, pleito con Trump, y sostenemos que hay que seguir actuando por la vía diplomática y por la vía de los hechos y que no todos los Estados Unidos es el Presidente, sino que también están los Gobernadores donde hay migrantes mexicanos", afirmó.

El diputado pidió, además, a los mexicanos que viven en Estados Unidos que presionen a los gobernadores de ese país, para que no permitan que el presidente Trump, utilice cuerpos de élite, para el arresto de migrantes en ciudades santuario como Nueva York o Chicago, como amenazó recientemente.

Pero esta amenaza contra las 171 ciudades santuario que hay en Estados Unidos, expresó Muñoz Ledo, me parece sumamente peligroso, son de esos asuntos a los que hay que entrarle, y no creo que ahorita el gobierno de México lo vaya a hacer. Recalcó, que la decisión de Trump para crear cuerpos de élite contra los migrantes de las ciudades santuario, “sería para doblegar la voluntad de los gobernadores, lo que, agregó, me parece del mayor peligro porque su objetivo es precisamente que no se impongan las leyes locales.

Consideró, asimismo, que esto puede ser políticamente muy costoso, porque dar marcha atrás a tal política, va a tener un gran difiultad.

Aseguró, además, que la Ciudad de México es Santuario y que él fue autor del proyecto para convertirla en una urbe “Refugio”, que recibe a personas de todo el mundo".

"Hay falta de voluntad política de algunos, yo no doy nombres porque hay muchos, yo les llamo los 'trompitos', que a veces se van a trompadas. Hay en México corrientes en ese sentido, pero ya llegó el momento de una definición mayor, porque la mayoría del Gobierno, comenzando por el Presidente, tiene una gran solidaridad con las comunidades migrantes y ha estado muy pendiente de ello. No voy a acusar a nadie, pero obviamente hay gentes que no quieren la migración porque quieren otro tipo de relación con los Estados Unidos, pero la relación debe componerse siempre de un elemento de solidaridad internacional con los mexicanos de afuera", comentó el político.