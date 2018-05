Proponen hasta tres años de cárcel a quien maltrate animales

El diputado panista Jaime Mauricio Rojas Silva propuso sancionar de seis meses a tres años de prisión y una multa de 300 días conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente a quien realice actos de crueldad encaminados a la tortura o al sufrimiento innecesario de un animal en el país.





La reforma al Código Penal Federal también prevé de tres meses a dos años de prisión y una multa de 200 días a quien maltrate y cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga o no se considere fauna nociva para las personas.

Asimismo, se plantean de tres meses a un año y una multa de 150 días al médico veterinario o persona responsable a cargo del cuidado del animal si comete actos encaminados a provocar sufrimiento o muerte injustificada.





La iniciativa que fue enviada a la Comisión de Justicia precisa que en caso de que la muerte o lesiones del animal sean realizadas para evitar un mal igual o mayor para una persona u otro animal no se aplicará sanción alguna, siempre y cuando éstas se justifiquen.





El documento refiere que en México 70 por ciento de los perros que viven en la calle se debe al abandono de sus dueños, aunque el Código Penal Federal no contiene disposiciones que condenen el maltrato animal en sus modalidades de tortura, actos crueles o semejantes, por lo que se entiende que las acciones cometidas contra los animales no son delitos de orden federal.