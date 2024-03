Protesta de normalistas en Palacio Nacional es un acto de provocación, asegura AMLO

“La gente que ya tiene mucha conciencia advierte que en estas acciones hay mano negra, que son actos de provocación, que eso fue lo de ayer. Un vulgar acto de provocación, pero nosotros”, declaró el presidente de México, Andres Manuel López Obrador, sobre la protesta de normalistas en Palacio Nacional donde pedían diálogo y concluyó con el derrumbe de la puerta de acceso sobre la calle de Moneda.

Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, el titular del Ejecutivo federal arremetió contra los manifestantes de ayer que acompañaban a las y los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero, asegurando que la protesta fue apoyada por grupos conservadores opositores a su gobierno y la “transformación”.

“La verdad es muy justa la demanda de los padres de Ayotzinapa, pero ya se han montado al asunto grupos de derecha, conservadores e incluso partidos, que están contra la transformación, hasta organismos internacionales, supuestamente defensores, supuestamente no gubernamentales de la sociedad civil, supuestos defensores de derechos humanos, es un cóctel de provocadores que están en contra de la transformación”, aseguró durante su conferencia matutina de este jueves.

Advirtió a sus adversarios que “no vamos a caer en ninguna provocación. Están nuestros adversarios desesperados y están recurriendo a la guerra sucia y a actos cómo el de ayer”; y también señaló a los medios de comunicación de magnificar y apoyar al conservadurismo con la cobertura de los hechos de ayer “todo esto que significa escándalos, amarillistas, sensacionalismo, todo lo que suponen nos afecta se magnifica, no se dan cuenta que al difundir tanto un hecho de esa naturaleza nos ayudan”.

López Obrador tambien puso en duda si se trataba de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa o un grupo de choque los que causaron los destrozos a un costado de Palacio Nacional y en las instalaciones de otras dependencias públicas federales en la Ciudad de México.

“Todavía está por verse si fueron los estudiantes, son gente que reclutan para llevar a cabo estas acciones, porros, pero eso ya lo vamos a saber; si fueran los jóvenes de Ayotzinapa les diré que eso no es revolucionarios eso es contrarrevolucionario, es actuar como contras a favor de los conservadores de los que siempre han oprimido y explotado y robado al pueblo y que no se dejen manipular si es que son estudiantes, ya lo vamos a saber, yo vi a uno que ya se veía muy grande casi de mi edad”, comentó Lopez Obrador.

También aseguró que los culpables de lo sucedido ayer es “el bloque conservador” y las organizaciones cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Americanas (OEA), reiteró que los abogados no le permiten hablar con los familiares de los jóvenes desparecidos. Además de reclamar que este tipo de actos nunca se vieron en la administración federal de Enrique Peña Nieto.

“Cuándo se había visto que quisieran tirar la puerta de Palacio, nosotros no reprimimos, no somos represores; esa es la inconformidad, porque -los grupos conservadores- se sentían los dueños de México y se dedicaban a robar”, aseveró Lopez Obrador.

Reiteró su disposición para atender sólo a las y los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa; asegurando que no darán carpetazo a la investigación e insistió en que seguirán hasta que den con el paradero de los estudiantes secuestrados en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

“Yo quiero hablar con ellos, porque no les tengo confianza a sus abogados y asesores, yo creo que en 20 días tenemos más elementos para mostrarles lo que consideramos que sucedió, decirles que no vamos a dar carpetazos del caso, es un expediente que no se va a cerrar hasta que sepamos que sucedió y se encuentre a los desaparecidos” .

Por último aseguró que no habrá detenidos por los hechos violentos contra inmuebles públicos, que la puerta la arreglaran con una cooperación entre servidores públicos, pero que en caso de descubrir quienes participaron, y al no ser normalistas, los expondrá en su conferencia matutina.

“No estoy descuerdo con la investigación contra ellos, vamos a cooperar para arreglar la puerta, no habrá detenidos, pero si sabemos quienes son vamos a exponerlos aquí. Estudiantes todos con tenis nuevecitos, quiero saber quién pompó. Lo que nos consta es que un día antes llegaron seis camiones, haber si fueron secuestrados los camiones, eso nos lo dirá la gente de guerrero, ¿quién los pagó?”, agregó el presidente.