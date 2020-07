Puebla es la ciudad con más contagiados de coronavirus; rebasa a Iztapalapa

PUEBLA. La capital poblana es la ciudad con mayor número de casos positivos acumulados de Covid-19 de todo el país, al sumar 10 mil 540 confirmaciones por pruebas de laboratorio; con ello desbanca a la alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, que acumula 10 mil 467 casos, situación que minimizaron tanto la alcaldesa como el gobernador.

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud federal, apenas el pasado 9 de julio la capital poblana se encontraba en el segundo lugar nacional con ocho mil 159 casos positivos y, en sólo doce días, sumó dos mil 381 nuevos casos.

Al respecto, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, minimizó la posición al considerar que la meseta de contagios está estable. No obstante, adelantó que no bajarán la guardia y que reforzarán las medidas que ya están impulsando.

Por separado, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta esquivó emitir una opinión sobre la posición que tiene la capital poblana al afirmar que no se puede comparar con Iztapalapa porque no es una ciudad y en todo caso, la capital poblana nunca alcanzaría los índices de la Ciudad de México.

“Iztapalapa no es una ciudad, es una alcaldía, y la ciudad es la Ciudad de México, así es que la comparación se hace en función de ciudades a ciudades, ciudad de Puebla y Ciudad de México. No es así, nunca estaría Puebla en las condiciones de números de contagiados de la Ciudad de México aunque estén ellos en color naranja o que pasaran a color amarillo; para que tengas una idea, el número de contagiados activos en nuestro estado es de mil 200 que acaba de decir el doctor Huerta, de los cuales más del 60 por ciento corresponde a la zona conurbada”, dijo.

La realidad es que, como ciudad, Puebla está por arriba de cualquier urbe del país, por ejemplo, de Tabasco (siete mil 971); Gustavo. A Madero, Ciudad de México (siete mil 872); León, Guanajuato (seis mil 766); Mexicali, Baja California (seis mil 632); Hermosillo, Sonora (cinco mil 875); Ecatepec, Estado de México (cinco mil 549); Acapulco, Guerrero (cincomil 069); y Tlalpan, Ciudad de México (cuatro mil 999), que son los que más casos reflejan.

A pesar de los múltiples decretos que el gobernador Barbosa ha implementado en la entidad sobre la sana distancia, el uso de cubrebocas, la sanitización de espacios públicos, el confinamiento y del programa “Hoy no circula” (que posteriormente fue removido), los números no registran cambios a la baja, lo que incluso ha dado lugar a que la entidad no logre la migración de semáforo rojo a naranja.

El gobernador Miguel Barbosa declaró al principio de la pandemia que "el Covid no le daba a los pobres" solo a las clases acomodadas y que era una enfermedad que "se curaba con un mole", sin embargo, conforme avanzaron los contagios endureció su postura al grado de negarse a reabrir la actividad económica, principalmente de las armadoras.

LIGERO INCREMENTO EN CDMX

Por su parte, en la Ciudad de México hubo un ligero incremento de hospitalizados durante los días domingo y lunes pasados, por lo que se evalúa este comportamiento de la pandemia, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. “Estamos haciendo un análisis particular, pero pues es de llamar la atención que hay un ligero incremento en los últimos dos días, no así en intubados, más o menos permanece constante el número de intubados en la ciudad”.

La capital mexicana mantiene una ocupación hospitalaria de 47.6 por ciento, que corresponde a 2 mil 336 camas.

REFORZARÁN MEDIDAS

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, respondió que como autoridad no escatimarán en medidas sanitarias y de manera inmediata harán las siguientes acciones: verificarán los establecimientos y que sólo los de actividad esencial estén en marcha con las medidas requeridas; supervisarán que en mercados municipales se estén llevando acabo las medidas sanitarias, además, se pondrá en marcha un acuerdo con tianguistas de la periferia para que operen a la mitad de la capacidad, sólo con giros esenciales y con las medidas sanitarias.

También pedirá que se redoble el perifoneo para invitar a la población a que no salga de casa y en caso de ser necesario lo haga con uso de cubre bocas y gel antibacterial. En suma, se reforzará la comunicación con todas las autoridades auxiliares para que lleven a cabo las medidas necesarias en su población.





