¿Es verdad que no puedo ingresar a EU con Sputnik? Cómo es el proceso y cuáles son mis alternativas

Con la llegada de la pandemia muchas cosas cambiaron en el mundo, entre ellas, la forma de viajar pues ahora el hecho de que estés vacunado contra Covid-19, es uno de los principales requisitos para ingresar a otros países.

➡️ Mujer podría haberse curado del VIH en EU; ¿cuál es la posible cura descubierta por científicos?

Sin embargo, hay una vacuna en especial que ha generado incertidumbre entre la gente: Sputnik V. Y es que hasta la fecha, la vacuna rusa no ha sido certificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por lo que la duda de sí puedes entrar a ciertos países como Estados Unidos, se ha vuelto recurrente entre la gente.

Hoy te damos a conocer si puedes ingresar a EU con esta vacuna o si por el contrario fuiste vacunado con alguna otra, te informamos sobre todos los requisitos que se te piden para poder viajar al país estadounidense.

¿Puedo viajar a EU con Sputnik V?

No, desafortunadamente si estás vacunado con Sputnik V no puedes viajar a Estados Unidos pues el país extranjero se basa en la lista de vacunas admitidas por la OMS y hasta el día de hoy, la organización no ha certificado dicha vacuna, sin embargo, la científica en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan aseguró que la vacuna rusa podría ser aprobada este 2022.

La evaluación de Sputnik se detuvo debido al al incumplimiento de algunos procedimientos legales pero se reanudará una vez que se presenten los debidos documentos, por lo que tendrás que esperar a que la OMS finalmente de su autorización para su uso de emergencia.

Incluso el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha pedido a la Organización Mundial de la Salud que incluya "lo antes posible" a Sputnik en su catálogo de vacunas reconocidas pues de ello depende que quienes se la han puesto puedan moverse con la máxima libertad posible en cualquier parte del mundo.

Requisitos para viajar a EU

Las personas mexicanas con esquema de vacunación completo podrán ingresar vía aérea al país, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

Presentar comprobante o certificado de vacunación contra Covid-19. Se considera que cuenta con el esquema de vacunación completo 14 días después de la última dosis aplicada, con una vacuna aceptada por el Gobierno estadunidense. El certificado de vacunación puede descargarse de manera gratuita en la página habilitada por la Secretaría de Salud: https://cvcovid.salud.gob.mx/. Este contiene un código QR que permite su verificación.

Resultado negativo de una prueba viral de detección del COVID-19, realizada no más de 1 día antes de viajar a Estados Unidos, o constancia que acredite la recuperación total de la enfermedad.

Las personas extranjeras que no estén vacunadas y que estén dentro de las excepciones* para poder ingresar, deben mostrar prueba negativa de COVID-19 realizada un día previo a su vuelo.

Todas las personas de dos años de edad o más que aborden un vuelo desde un país extranjero hacia Estados Unidos deben presentar una prueba de detección. Las personas recuperadas del COVID-19 recientemente, pueden viajar con el resultado positivo en la prueba viral de detección del COVID-19 realizada con una muestra recolectada como máximo 90 días antes de la partida del vuelo desde un país extranjero y una carta de un proveedor de atención médica aprobado o un funcionario de salud pública donde conste que se lo autorizó a viajar.

¿Quiénes están exentos de las restricciones?

Estarán exentas de las restricciones para viajeros no vacunados las personas que no son ciudadanos ni residentes permanentes, en los siguientes supuestos:

Miembros de tripulación de las aerolíneas, si dicha persona se adhiere a los protocolos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades ( Center for Disease Control and Prevention, CDC).

CDC). Personas extranjeras con alguno de los siguientes tipos de visado: A-1, A-2, C-2, C-3, E-1, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-4 o NATO-6.

Los menores de 18 años.

Personas con contraindicaciones médicas documentadas para recibir la vacuna contra el COVID-19.

Personas que participen en ensayos clínicos relacionados con vacunas contra COVID-19.

Cualquier persona con excepción de emergencia o por razones humanitarias expedida por la autoridad competente en Estados Unidos.

Cualquier persona originaria de algún país donde la disponibilidad de vacunas contra el COVID-19 sea limitada.

Personas extranjeras que sean miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o cónyuges e hijos de miembros de las Fuerzas Armadas.

Miembros de tripulación marítima de una embarcación, titulares de visas C-1 y D.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Las personas extranjeras que califiquen para las excepciones y que no estén vacunados deben:

Contar con prueba negativa de COVID-19 realizada con un día de anticipación previo a abordar el vuelo.

Ceñirse a los lineamientos del uso del tapabocas durante el vuelo.

Realizarse la prueba de COVID-19 a su llegada a Estados Unidos.

Comprobar que se realizará una prueba de COVID-19 entre los días tres y cinco día posteriores a su arribo a Estados Unidos.

Contar con arreglos para estar en cuarentena por siete días completos, aún si la prueba fuera negativa.

Mantenerse en aislamiento si la prueba es positiva o si presenta síntomas de COVID-19.

Si la duración del viaje es mayor a 60 días y no hay contraindicación médica o restricciones de edad, la persona extranjera deberá comprometerse a vacunarse contra el COVID-19 durante los 60 días posteriores a su llegada a Estados Unidos.