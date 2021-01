Quienes se saltaron la fila podrán obtener segunda dosis de vacuna: López-Gatell

Las personas que se "saltaron la fila" para lograr ser vacunados contra el Covid-19 podrán obtener la segunda dosis pues de lo contrario el antígeno sería desperdiciado, así lo explicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Durante la conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, López-Gatell puntualizó que no se trataría de un acto de justicia el que no se les aplicará la segunda dosis a estas personas pues no se trata de aplicar un castigo relacionado con la vacuna.

"Las personas que se saltaron la fila cometieron un acto moralmente reprobable, el plan de vacunación en México fue cuidadosamente diseñado. Es inapropiado que se hayan saltdo la fila en medida que su priorización no correspondía, la salud pública no debe interferirse en temas de castigo", expuso el funcionario federal.