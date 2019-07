"Quieren que nos vayamos a matar contra delincuentes", así las quejas de la PF

Mientras sigan los abusos y las mentiras del gobierno federal seguirán los bloqueos y protestas de la policía federal, no solo a nosotros engañan quieren engañar a la población con su Frankenstein que se llama Guardia Nacional y ni ellos saben cómo van a operar.

Así lo señalaron a El Sol de México policías federales que cerraron la carretera México Pachuca a la altura de la base que tienen en San Juanico en ambos sentidos en forma intermitente, con lo que causaron severo asentamiento vial y molestia en los conductores, aunado a ello familiares de los policías levantaron las plumas de la caseta en sentido a Pachuca para permitir el libre paso de los vehículos.

Inconformes que pidieron omitir sus identidades por temor a represalias explicaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que la policía federal desaparezca y en "mentir que tenemos las mismas prestaciones, no es cierto".

"Por eso estamos aquí si estuviéramos contentos no habría protesta, ya nos quitaron nuestras prestaciones nos quitaron el bono de operatividad y nuestra antigüedad en algunos casos de más de 20 años, quieren que nos vayamos a matar contra delincuentes en la sierra y dejemos por meses a nuestras familias a cambio de migajas económicas dijeron", denuncia un elemento.

"Nos quieren llevar para que les hagamos el trabajo policiaco"

“Nos quieren orillar al despido exigiendo exámenes que no es que no los queramos hacer sino que simplemente queremos que nos evalúen personas capacitadas para ello y no el ejército insisten en revolvernos y somos diferentes; ellos son militares y nosotros policías con muy diferentes funciones y capacitaciones. Pasarnos a su revoltijo que se llama Guardia Nacional que ni ellos saben cómo va a operar con una mezcla de marinos soldados policías gendarmería y nuevos cadetes”

Destacaron que no hay buenos acuerdos, “no tenemos la misma instrucción ni mentalidad, nos basamos en diferentes reglamentos, ellos no tienen formación policial ni nosotros formación castrense; calcule usted que nuestros compañeros son quienes les están dando instrucción policial a ellos, ¿y ellos son quienes nos van a evaluar?, ¡es absurdo! aún no saben correctamente hacer una puesta disposición que es un primer respondiente ,como ejecutar un cateo y si nosotros cometemos aun errores imagínese ellos, nos quieren llevar para que les hagamos el trabajo policiaco y que estemos bajos su órdenes y con menos salario y prestaciones nos quieren tratar como soldados y no lo somos, somos policías”.

Denuncian equipo de la GN en mal estado

Explicaron que como parte a las mentiras con las que quieren engañar a la población, las camionetas blancas que se vieron en el campo militar número uno, “son en mayoría chatarra, hasta los soldados se estaban riendo, son camionetas en mal estado; ya trabajamos en los cerros, en la sierra que están acabadas y que no las quisieron renovar solo las pintaron de blanco con cuadritos y las presentaron como el equipo de la Guardia Nacional, cuando hay varias que ni arrancan, no les sirve el equipo de radio y con eso nos quieren mandar a combatir a grupos delictivos bien equipados, pues nos están mandando a que nos maten con pésimo parque vehicular eran camionetas que estaban en CONTEL como obsoletas porque se trabajaron mucho en trabajo rudo ya se nos han quedado apagadas en la sierra y hemos tenido que remolcarlas por eso se desecharon y a la gente se las presentan como equipo funcional”.

Son las “nuevas” unidades de la Guardia Nacional que vigilarán todo México. Están bien equipadas y cien por ciento funcionales para combatir a la delincuencia organizada. Los policías nacionales que traerán dichos vehículos se les escucha felices en el video. 😃😆👍🏻 pic.twitter.com/yXCLQnmbRv — Isidro Corro (@isidrocorro) July 2, 2019

Explicaron que defenderán sus bases con todo “se ha dicho que el ejército nos va a llegar a las bases en la madrugada pero somos muchos compañeros que no creo que permitan que el ejército ingrese, y sería un error del presidente de la república mandar a fuerzas armadas a confrontarse y abrir más brecha entre sí de la que ya hay”.

“Esperemos que hoy concluya esto si no seguiremos el tiempo que sea necesario como lo ha hecho la ciudadanía que hoy nos critican y que siempre son quienes hacen bloqueos y cierres hoy cambiamos papeles y le recordamos al presidente que cuando era oposición él y su gente también cerraron calles hicieron manifestaciones y pelearon por lo que creían justo” señalaron.