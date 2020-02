Rechaza AMLO propuesta de Gertz Manero sobre feminicidio

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de no tipificar el feminicidio, como propuso el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero en una iniciativa de ley.

Durante la conferencia mañanera, comentó que su gobierno no realizará reformas legales porque se puede prestar a mal interpretaciones, más cuando hay una crisis en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, por este tema.

“En el caso de quitar causales para feminicidios dijimos no, no se mueve porque si tenemos esta situación especial en la universidad, y si se lleva a cabo una reforma aun siendo buena, se puede malinterpretar”, sostuvo.

López Obrador comentó que esta mañana en la reunión con el gabinete de seguridad, le propusieron distintas reformas legales a lo que respondió que “política es tiempo” y por ahora, lo único urgente es elevar las becas y pensiones a derecho constitucional.

“No queremos proponer cambios que se malinterpreten y generen confrontación innecesaria, por ejemplo, hoy en la mañana estábamos viendo la posibilidad de reformas en lo legal y mi opinión respetuosa fue, evitemos estas reformas, porque no es el tiempo, pueden esperar”, afirmó.

En referencia a la credencial única de identidad recordó que no es un tema urgente y se mantiene la indicación de no presionar al Instituto Nacional Electoral para que le entreguen los datos biométricos a la Secretaría de Gobernación.

“Las cosas queden como están, lo mismo en la cédula de identidad. Se acuerdan que se le pidió al INE y lo mismo, muy estrictos, enojados, andan corajudos muchos. Dijeron que no se iban a entregar esos datos, entonces dijimos no, retiramos lo dicho, no testerearlos. Entonces, si es una cosa realmente urgente, enfrentamos, pero hay cosas que pueden esperar, vamos poco a poco, despacio porque llevamos prisa”, refrendó.