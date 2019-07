Guardar silencio y no firmar nada, recomendaciones a migrantes ante redadas en EU 

Ante el inicio, el próximo domingo según el periódico estadounidense The New York Times, de las redadas contra indocumentados en al menos diez ciudades de la Unión Americana, los consulados de México en el país del norte reforzaron en las últimas horas los avisos de alerta para los connacionales que puedan ser detenidos.

Además, la cancillería casi triplicó el número de abogados que asistirán a los mexicanos que sean puestos en proceso de deportación.

A través de la estrategia Conoce tus derechos, los consulados ofrecen información a los connacionales para que sepan la importancia, entre otras cosas, de registrar a sus hijos como mexicanos, a pesar de tener la nacionalidad estadunidense, ya que esto puede facilitar una reunificación familiar.

Así mismo, las representaciones diplomáticas recomiendan tener a la mano todo el tiempo el número del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos ((CIAM) y de familiares a quien contactar en caso de ser detenidos. “No dejes que una detención se convierta en algo más grave".

Toma nota de las recomendaciones y evita que la situación escale, señalaron los mensajes de los distintos consulados, cuya difusión fue reforzada ayer a través de redes sociales como Twitter.

Entre las recomendaciones piden que en caso de ser arrestados por las autoridades migratorias estadounidenses guarden silencio, expresen que no está de acuerdo en que los revisen, solicitar un abogado, realizar una llamada en las primeras horas de haber sido detenido y no firmar ningún documento hasta no contactar al consulado correspondiente.

De acuerdo con The New York Times, las redadas iniciarán el próximo domingo en Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York y San Francisco.

Se espera que la operación que llevarán a cabo oficiales de ICE se dirija a unos dos mil familiares con órdenes judiciales de expulsión y se lleve a cabo durante varios días.