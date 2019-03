Refugios para víctimas de violencia no serán expropiados: Inmujeres

La titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, aseguró que no serán expropiados los refugios para mujeres y sus hijos que son víctimas de la violencia, aunque tampoco dejó en claro cómo será la operación de los refugios, de los cuales dijo que tardarán al menos 4 meses en definir su operación.

Al participar en la Comisión de Igualdad de Género, Gasman dijo que se tardarán meses en definir cómo operaran estos refugios, al mismo tiempo que descartó que sea el Gobierno quien dé recursos directamente a las mujeres violentadas, como en un principio lo había señalado el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Al ser abordada por los medios de comunicación en la Cámara de Diputados, después de su participación con los legisladores, la titular del Inmujeres fue cuestionada sobre la certeza que pueda haber para que sigan operando los refugios para mujeres víctimas de violencia, y explicó que estos centros que son operados por la sociedad civil no serán expropiados.

Agregó que la convocatoria para acceder a recursos federales para que operen sigue vigente y que se está estudiando un mecanismo para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Al comprometerse a no detener el sistema de refugios, aseguró que estos espacios de la sociedad civil no serán expropiados y, “por un lado, se va a seguir apoyando los refugios; segundo, se va a hacer una valoración de que se necesitan más refugios, porque estamos de acuerdo que en un país con 70 refugios que hay en un país con 200 millones de habitantes y 105 millones de mujeres, 70 refugios no son suficientes”.