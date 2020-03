Edomex registra su primer caso de sarampión

El Estado de México registró hoy su primer caso de Sarampión en el municipio de Ecatepec, donde la Secretaría de Salud de la entidad implementó un cerco epidemiológico de 25 manzanas alrededor del sitio donde se reportó la enfermedad.

La aparición de este padecimiento en territorio estatal se da luego de que hace unas semanas en la Ciudad de México aparecieron los primeros brotes.

Sociedad

De acuerdo con el Secretario de Salud local, Gabriel O’Shea Cuevas, se trata de una niña de un año que no tenía la inyección. La menor se encuentra estable y en tratamiento médico.

Las autoridades desconocen cómo fue que la niña se contagió, aunque su condición se potencio porque no estaba vacunada. El titular de la Secretaría de Salud del Estado de México agregó que ante tal panorama ya se realizó un cerco epidemiológico en torno a 25 manzanas de donde reside la pequeña, consistente en la vacunación de habitantes de ese radio.

“Es una niña de un año que no tiene antecedente de la vacuna, lo que ya hicimos fue hacer un cerco epidemiológico alrededor y revisando que la gente que tenga completo su esquema de vacunación; esto es el reflejo de qué la niña no estaba vacunada, no sé si fue el desabasto en el país o si porque los papás no la quisieron llevar a vacunar", dijo.

El funcionario agregó que en días pasados se liberaron 180 mil dosis contra el sarampión y en esta última semana llegarán otras 500 mil, como parte de las acciones de prevención que antes era conocido como la Semana de la Salud.

La aparición del sarampión en el Estado de México se da luego de que en la capital del país el pasado 4 de marzo se reportó el primer caso de esta enfermedad, tras 20 años de haberse erradicado.