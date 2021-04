Renuncia youtuber oficial de la Sedena por presunto acoso laboral

Por presunto acoso laboral de parte de sus compañeros, la youtuber oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Alexa Bueno, renunció a su cargo al quejarse que le inventaban cosas, borraban videos que ya se habían grabado y se metían en su computadora.

A través de un video subido en redes sociales, la militar dijo que solicitó voluntariamente su baja del Ejército, efectiva a partir del 1º de abril, debido conductas reiteradas de sus compañeros, a quienes no identificó.

Desde enero de 2020, Alexa Bueno se convirtió en la influencer oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), al compartir en redes sociales su rutina diaria y diversos temas en torno al ejército mexicano, del cual forma parte activa.

A través de varios videos, Bueno mostraba entrenamientos para el ingreso a las Fuerza Aérea Mexicana, carreras profesionales que se imparten, el papel de las mujeres dentro de la secretaría, el adiestramiento al que se ha sometido o incluso da detalles sobre celebraciones como el Día de la bandera.

En un mensaje en cuenta de Facebook dijo: “El hecho de que de verdad no pase un día, un día, sin que de verdad ya hayan dicho algo, hayan inventado algo, haya no sé, borren videos que ya se habían grabado, que se metan a tu computadora y borren videos, porque, no sé por qué lo hacían”.

En su mensaje la militar que ostenta el grado de cabo refiere que ingresó a las filas del Ejército Mexicano tras terminar la carrera de comunicación, y aunque nunca había pensado en el Ejército como un lugar para desarrollarse profesionalmente, al final pudo hacerlo satisfactoriamente e hizo muy buenos amigos en sus filas.

Empero, dice, la situación de conflicto con algunos de sus compañeros le hizo tomar la decisión de abandonar su puesto: “Fue una decisión que tomé hace más de un mes, de hecho, ya la estaba tomando por octubre porque es muy complicado… y a veces no toda la gente te desea el bien, pienso que no a toda la gente le gusta verte feliz”.

Casi al final del video, Alexa Bueno dijo que su relación se dio en buenos términos e incluso mencionó que recibió un reconocimiento por parte del titular de Sedena, Luis Cresencio Sandoval González.

“Me dieron un reconocimiento firmado por mi general secretario, de verdad todo mi respeto y toda mi admiración para el trabajo que lleva a cabo con ustedes, porque sé que no es fácil, sé que no es fácil estar a cargo de 200 mil almas”.

El canal de YouTube “Soldado Alexa Bueno”, donde se puede encontrar clips que muestran las pruebas físicas de ingreso al regimiento, o “Un día de adiestramiento en el Heroico Colegio Militar”, cuenta con cerca de 50,000 suscriptores.