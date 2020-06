Renuncian cinco vocales de la junta de gobierno de Notimex

En medio de la crisis, cinco de nueve Vocales Propietarios de la Junta de Gobierno de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, han renunciado a sus puestos al no encontrar las condiciones y garantías para realizar adecuadamente sus funciones en este órgano consultivo, al tiempo de que señalar que “debe recobrar la institucionalidad y observar escrupulosamente la norma que la regula y define su razón de ser”.

A través de una carta, señalan que la información, particularmente la elaborada con rigor periodístico, es un derecho del ciudadano en plena era de la información y el conocimiento, por lo que la información, entendida como un bien público, permite la formación de ciudadanía y mejores decisiones en democracia. No es coincidencia la virtuosa relación entre calidad de la información, ciudadanía crítica y calidad de la democracia.

En este sentido, se indica que la información que la Agencia estar a la altura de esta encomienda y disponible para medios y ciudadanos, con una visión Notimex, proporciona debe de Estado, en la que prevalezca la tarea de proporcionar información de calidad que atienda especialmente las demandas y requerimientos informativos de la sociedad mexicana de Noticias del Estado Mexicano,

De forma que la Honorable Junta de Gobierno de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, debe cumplir con la tarea que la Ley, el Estatuto y la Política Editorial señalan a esta institución pública de Estad, “de lo contrario, debe iniciar las investigaciones, a cargo de las instancias competentes, que den lugar a un deslinde de responsabilidades y a las sanciones que la ley establece”.

Los integrantes de esta Junta de Gobierno, dejaron claro que al ser una Agencia de Noticias de Estado, Notimex “no debe ejercer una línea ideológica, política y/o partidista, pues su obligación es informar de forma plural e imparcial, sin sesgos ni preferencias, los hechos y los puntos de vista que sobre ellos tienen los distintos actores que conforman la sociedad”.

Los vocales que renunciaron, detallaron que desde el 15 de mayo, el Consejo Editorial Consultivo de Notimex solicitó, mediante comunicado público, “a las entidades federales competentes, investigar a fondo las informaciones referidas para esclarecer los hechos denunciados y se deslinden responsabilidades”.

Se manifestó en contra del “uso faccioso de la Agencia Notimex por cualquier instancia”; y refrendó lo expuesto en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia y buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio y sin consideración de fronteras”.

Igualmente resulta preocupante, afirman, que la Honorable Junta de Gobierno no sesione con la periodicidad que la norma obliga, y que a la fecha sigue sin celebrar una Sesión Ordinaria durante 2020, cuando es un deber derivado de la norma sesionar cada tres meses de forma ordinaria. Estamos a mediados de junio y no se ha celebrado aún una Sesión Ordinaria.

Ante esto, hicieron del conocimiento público que el Consejo Editorial Consultivo no ha podido sesionar de forma regular, a pesar de las reiteradas peticiones de su presidente y de la mayoría de sus integrantes, debido al desacato reiterado del abogado de Notimex, que funge como secretario del Consejo Editorial Consultivo, y que posee la facultad de circular los citatorios, elaborar en acuerdo con el presidente del Consejo el orden del día y levantar las actas correspondientes.

Por lo anterior, denunciaron que el Consejo, “no atiende las solicitudes que en ejercicio de sus atribuciones le realizan los consejeros y no cumple con la periodicidad que marca la Ley, el Estatuto y el Reglamento de Sesiones y no observa los protocolos mínimos para integrar puntos al orden del día, y se sostiene en desacato sistemático en las obligaciones que por ley tiene conferidas, que como lo refiere él mismo, por instrucciones superiores”.

“Las sesiones y los temas discutidos en los órganos colegiados de Notimex acusan hoy una falta de transparencia preocupante. La Agencia de Noticias del Estado Mexicano, en valoración de los que suscriben, no obra bajo el principio de máxima revelación y transparencia. No publica toda la información fundamental que por obligación debe, y no atiende a criterios de acceso a la información de forma oportuna, como lo marca la ley”, expresaron.

La carta de renuncia está firmada por Gabriel Torres Espinoza, Presidente del Consejo Editorial Consultivo y Vocal Propietario de la Junta de Gobierno de Notimex, cuyo vencimiento del nombramiento el 22 de junio de 2020; así como por José Luis López Aguirre Integrante del Consejo Editorial Consultivo y Vocal Propietario de la Junta de Gobierno de Notimex, nombramiento que vence en julio de 2021.

Además de Maricruz Zamora Rodríguez, integrante del Consejo Editorial Consultivo y Defensora de Audiencias de Notimex, cuyo cargo vence en julio de 2021; Miguel Ángel López, Integrante del Consejo Editorial Consultivo, cuyo cargo termina el 22 de junio de 2020) y Armando Carrillo Lavat, Integrante del Consejo Editorial Consultivo, quien termina su encomienda, el 22 de junio de 2020.





