Reportaje de mujeres sobrevivientes a intentos de feminicidio gana premio Breach/Valdez 2022

El reportaje “Las sobrevivientes, olvidadas por la justicia”, que retrata la historia de cientos de mujeres sobrevivientes a intentos de feminicidio en el país, ganó el Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2021-2022.

El texto, escrito por la periodista Gloria Piña para el portal EMEEQUIS y la revista Proceso, logró revelar que de 1.7 millones de actos de extrema violencia cometidos contra las mujeres en ocho años, únicamente en el 0.004 por ciento de los casos se obtuvo una calificación como un intento de feminicidio.

“¿Qué pasa? Que en la mayoría de los casos las denuncias son minimizadas como lesiones o violencia familiar, aminorando las sentencias o que los agresores lleven el proceso en libertad y esto pone en riesgo inminente a las víctimas de volver a ser agredidas”, denunció Piña al recibir el premio.

El premio Breach/Valdez, que celebra su cuarta edición, nació en 2018 con el objetivo de reconocer la labor, el trabajo, la contribución y el compromiso de las y los periodistas que se han destacado en la investigación y difusión de temáticas de los derechos humanos. En esta edición fueron 10 los finalistas.

El premio lleva el nombre de dos periodistas mexicanos conocidos a nivel internacional: Miroslava Breach, que trabajó en torno a temas de violación a derechos humanos y que fue asesinada el 23 de marzo de 2017 en la ciudad de Chihuahua, y de Javier Valdez Cárdenas, premiado por sus publicaciones contra el crimen organizado y que fue asesinado en Culiacán, Sinaloa en el mismo año.

Por ello, en un emotivo mensaje Piña realizó un homenaje a ambos periodistas y a todos los comunicadores que han sido asesinados durante las últimas tres administraciones en el país. En su discurso la periodista también agradeció a la Colectiva de Sobrevivientes de Feminicidio “por confiar en mí para contar sus historias”.

El periodismo en México importa, los periodistas mexicanos importan y seguiremos trabajando hasta que la dignidad se nos haga costumbre

El premio fue entregado por Griselda Triana, periodista miembro del jurado del Premio Breach/Valdez y esposa de Javier Valdez, quien reconoció la labor de los participantes y de todas las y los periodistas del país que día a día salen a las calles a reportear.

“Como nunca es necesario reconocer la labor de las y los periodistas mexicanos, hacerles patente nuestra solidaridad y empatía en tiempos aciagos para ejercer el periodismo. Lo que hemos visto, leído y escuchado en cada uno de los trabajos postulados nos comprueba una vez más que los temas más urgentes de resolver en el país están en sus salas de redacción”, dijo.

En segundo lugar, el jurado premió el reportaje https://linktr.ee/premiobreachvaldez publicado en la revista Gatopardo por las periodistas Wendy Selene Pérez y Paula Mónaco, quienes a través de su trabajo detallaron la experiencia de mujeres perito, de edades y trayectoria diversas, y los retos que enfrentan en su día a día.

“Mirar nuestra muerte es un intento por voltear a las mujeres forenses que investigan los feminicidios, Aquellas que hacen trabajos tan difíciles como registrar escenas del crimen, analizar cuerpos, valorar armas, construir carpetas de investigación”, dijo Mónaco al recibir el premio.

“Ojalá el premio a este reportaje no existiera, que esta historia no existiera, que no hubiera feminicidios. Ojalá hoy estuviéramos premiando a Miroslava y Javier y a cerca de 200 colegas desaparecidos y asesinados en los últimos 22 años de militarización”, agregó.

El resto de los trabajos que recibieron menciones honoríficas y reconocimientos especiales, junto con los ganadores, se pueden consultar a través de la página de Internet https://linktr.ee/premiobreachvaldez