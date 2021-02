Residentes de Le Grand Senior Living piden ayuda a Alfredo del Mazo

Residentes de Le Grand Senior Living piden la ayuda "inmediata" de Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, para evitar que se siga poniendo en riesgo su salud, debido a la investigación del caso de la abuela de Laura Zapata.

A través de una carta, los adultos mayores urgen al mandatario estatal que suspenda dicha investigación pues las personas involucradas "continúan violando el protocolo ANTI-COVID, poniendo en riesgo nuestras vidas, nuestra salud, afectando nuestros derechos, a pesar de que somos totalmente ajenos al conflicto".

Los adultos mayores señalan que la investigación los afecta "generando ansiedad de que seremos sacados del lugar donde vivimos y llevados al DIF o quién sabe adónde, nuestro futuro es breve, para algunos muy breve, no tenemos por qué estar padeciendo de actuaciones de autoridades en asuntos ajenos a nosotros, por eso lo buscamos (a Alfredo del Mazo) para pedir suspenderlas".

Laura Zapata denunció que su abuela, Eva Mange, fue maltratada al interior de este asilo, por lo que la Fiscalía del Estado de México y el equipo correspondiente entró al lugar, rompiendo así la cuarentena de más de 300 días que tuvieron para evitar exponerse al Covid-19.

Como informó este diario, las familias de los 54 residentes evalúan demandar a Laura Zapata por el riesgo en el que los puso.

“Si todo está tan mal, ¿por qué sigue Laura Zapata viviendo ahí?": vocero

“Estamos muy preocupados y muy enojados por nuestros residentes (…) ya basta de este circo mediático” de la señora Laura Zapata, quien permanece en Le Grand Senior Living junto con su abuelita, “si todo es tan malo y todo está tan mal, ¿por qué sigue ahí?”, se preguntó Ernesto Cisneros, quien tiene a su mamá en ese asilo.

Dijo que Laura Zapata se encuentra en el lugar “comiendo de a gratis e inquietando a todos. Si todo es tan malo y todo está tan mal, ¿por qué sigue ahí? Pues el mundo al revés, ¿no? Entonces, qué quiere (…) Yo no me quiero meter en otros líos, pero tampoco me voy a prestar a que nos use para sus intenciones raras y que va a sacar un disco, no se vale, de veras, no se vale”.

El señor Ernesto Cisneros, quien se dijo portavoz de las familias que tienen a sus seres queridos en ese lugar, advirtió: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados, ya contratamos a varios abogados, ya están trabajando en todas las demandas, no nos vamos a quedar de brazos cruzados contra esta señora”.