Respuesta del director de El Sol de México a Sanjuana Martínez, directora de Notimex

Luego de que El Sol de México publicará el texto "Notimex, el patito feo de los medios", la directora general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Sanjuana Mártinez emitió un mensaje de réplica.

Dirección General

Ciudad de México a 03 de mayo de 2020

Hiroshi Takahashi

Director de El Sol de México

Presente.

México Notimex, el patito feo de los medios mexicanos

Nos parece lamentable y una falta de ética que en su reportaje titulado “El patito feo de los medios mexicanos” su reportero Enrique Hernández haya publicado una llamada telefónica, que en ningún momento fue una entrevista. Así mismo que sirva la presente para desmentir su texto publicado el 02 mayo de 2020 como respuesta a la suspensión del servicio de Notimex que le hicimos a la OEM Organización Editorial Mexicana porque sólo pagaba un servicio para surtir de información a sus más de 53 periódicos, algo que constituye un acto de corrupción.

Su texto editorializado afirma que Notimex “No pinta como medio de comunicación de referencia”, porque afirma que cesé a 20 corresponsales internacionales. Mienten, ese cese de los ex corresponsales fue realizado por el anterior régimen. Todos ellos tenían contrato de prestación de servicios con Notimex.

Mienten también al afirmar que el pasivo laboral de Notimex asciende 176 millones de pesos. El mayor pasivo laboral corresponde a la administración pasada con juicios del 2002 al 2019. La actual administración ha pagado 148 convenios de terminación laboral que suman una cantidad de $35,024,069.94 y tiene 57 juicios activos del reajuste de personal realizado atendiendo al memorándum del 03 de mayo del año pasado sobre el programa de austeridad republicana cuyos extrabajadores se han negado a recibir su liquidación porque demandan la reinstalación con juicios que se siguen en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Adriana Urrea quien se hace llamar líder del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex SutNotimex, sindicato que ya no tiene agremiados en la agencia, opine que “esta es la peor etapa de Notimex”, es intrascendente, ya que la señora Urrea fue denunciada por un presunto delito de peculado y despedida hace más de ocho meses. Quien se ostenta como líder de ese sindicato miente al señalar que hay una crisis financiera y miente al afirmar que se adeudan cientos de miles de pesos a empresas de servicios.

Notimex ha recibido algunos contratos con los sobreprecios al doble y al triple que la administración pasada estaba pagando. A pesar de la crisis económica y las medidas de control presupuestario aplicadas a todo el gobierno federal para atender la emergencia sanitaria, la Agencia garantiza su operación plena, gracias a las estrategias implementadas para eficientizar los recursos, como reducir al mínimo indispensable la prestación y pago de servicios, atendiéndose las medidas de austeridad instruidas por el ejecutivo federal.

Sociedad [Exclusiva] Notimex era una cueva de Alí Babá: Sanjuana Martínez

Sobre las cifras de producción de noticias que son públicas, cabe mencionar que la anterior administración inflaba los números, con números de notas inexistentes, videos e infografías. Los nuestros pertenecen a la realidad cuestión de fácil verificación en nuestro portal. Diariamente se producen más de 500 notas que son publicadas por cientos de medios de comunicación en toda la República.

En el tema comercial durante el año 2019 Notimex logró la captación de nuevos clientes y en el 2020 no será la excepción, a través de la diversificación de sus servicios y la modernización de sus canales de comunicación haciendo énfasis en la calidad y veracidad de su contenido. La Agencia hemos sostenido con una ligera variación los mismos suscriptores nacionales e incrementado en un 20 por ciento los suscriptores internacionales.

Desde mi llegada a Notimex el 21 de marzo del año pasado, la agencia está viviendo un proceso de transformación que incluye desterrar las prácticas de corrupción, el saqueo de los recursos públicos, la censura y manipulación informativa. El proceso de saneamiento incluyó el despido de decenas de aviadores, empleados que compraron su plaza y extrabajadores que no cumplían con la exigencia de profesionalización para sus puestos, ni de nivel ético, ya que utilizaban la práctica del chayote y del huachicoleo de noticias.

Finalmente, la agencia se encamina a una nueva realidad que revindica la recuperación de los géneros periodísticos, la eliminación del boletineo y del rescate de Notimex como la mejor agencia de noticias de habla hispana del mundo.

Atentamente

Directora General de Notimex

Agencia de Noticias del Estado Mexicano

Sanjuana Martínez Montemayor









Ante esta nota aclaratoria, el director de El Sol de México Hiroshi Takahashi responde:





RESPUESTA DEL EDITOR

Sanjuana Martínez,

Directora General de Notimex,

Agencia de Noticias del Estado Mexicano

Leo con sorpresa que le parece “lamentable y una falta de ética” publicar una entrevista que le solicitó mi compañero reportero Enrique Hernández, claramente telefónica en estos momentos de distanciamiento social. Me preocupa que no haya tomado en serio que la estaba entrevistando para un texto que solicité. Era en serio lo de la entrevista.

Sociedad Trabajadores de Notimex lanzan un SOS frente a Palacio Nacional

Para “desmentir”, como usted afirma, arroja información que no tiene nada que ver con el texto que publicamos: “Notimex, el patito feo de los medios mexicanos”. Incluso presenta argumentos y suposiciones que no tienen nada que ver con mi trabajo como editor en jefe de este diario y algunos insultos en redes sociales (ciertos mensajes de sus seguidores incluso que podrían rayar en el racismo, pero que se me resbalan en la piel dura que arrastro desde niño).

No obstante, agradecemos las respuestas que nos manda para sustentar su réplica, pues nuestros lectores van a tener un seguimiento del reportaje que publicamos, que por cierto, no surgió como “venganza”, como usted asegura sin poder probarlo a tuitazos, sino como un asunto de interés público a propósito del Día Internacional de la Libertad de Prensa, que fue precisamente el pasado domingo 3 de mayo.

Reitero: usted no era la pieza central de nuestro texto, era la agencia de noticias del Estado.

Tampoco es el sindicato elemento esencial de nuestra investigación.

Entendemos y sabemos que “la crítica periodística será sujeta al derecho de réplica en los términos previstos en esta Ley (Reglamentaria del artículo 6o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica), siempre y cuando esté sustentada en información falsa o inexacta cuya divulgación le cause un agravio a la persona que lo solicite, ya sea político, económico, en su honor, imagen, reputación o, vida privada”.

En este caso, hacemos caso a su derecho de réplica porque notamos insistente desesperación de su parte por refutar lo que los entrevistados nos contaron, principalmente en las redes sociales de la agencia del Estado, pero sostenemos la información que utilizamos y confiamos en nuestras fuentes que, repito, no se buscaron para elaborar un ataque a su persona. Para nada.

Sociedad Gobierno no contribuye a la libertad de expresión: Gustavo de Hoyos

Sobre que no pintan como medio de comunicación, no lo decimos nosotros. Lo dice Adriana Urrea Torres, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Y lo sostiene. “El nuevo Comité Ejecutivo Nacional del SUTNOTIMEX cuenta con la Toma de Nota emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS)”, afirma la líder sindical, quien envió a este editor una copia de la Toma de Nota y que ponemos a su disposición.

Sobre las cifras de la producción noticiosa de la agencia, estas provienen directamente de su portal de datos abiertos. Le comparto el link: https://datos.gob.mx/busca/organization/notimex

Si como usted dice, los datos de años pasados están inflados, es responsabilidad de la agencia a su cargo publicar las cifras correctas.

Respecto al tema comercial, la información utilizada en el reportaje también es pública y puede descargarse desde la página de Notimex: http://www.notimex.gob.mx/transparencia/3

Los datos ahí presentados revelan un desplome en las ventas de la agencia del orden de 10 millones entre 2018 y 2019. Si usted tenía otros datos distintos a los que publica la agencia a su cargo, los pudo compartir perfectamente en el momento de la entrevista que no tomó en serio.

Sobre su llegada a Notimex el 21 de marzo del año pasado, como se lo comenté personalmente, yo le deseo mucha suerte y es muy destacable lo que está haciendo para eliminar las viejas prácticas de lo que me contó algún día, era un nido de aviadores. Ojalá que sí pueda hacer de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano algo más que eso para lo que nació, y que menciona uno de sus creadores al inicio de nuestro texto, que está en toda su libertad de cuestionar. Yo le deseo de corazón, de verdad, que rescate a Notimex y la convierta en la mejor agencia de noticias de habla hispana del mundo. Algo que todos sus directores han querido, al nivel de la BBC o más arriba, como bien se contó en el texto que nos tiene envueltos en este diálogo epistolar. Y sí, ojalá algún día entienda que yo nada personal, puro periodismo. Doy la cara siempre y si me equivoco lo acepto. Ya no se enoje, le va a hacer daño. Sigo a sus órdenes, con todo el respeto que se merece,





Hiroshi Takahashi

Director Editorial

El Sol de México