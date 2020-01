Restringen entrada de ONG's a estaciones migratorias

El Instituto Nacional de Migración (INM) restringió temporalmente la entrada de organizaciones de la sociedad civil y asociaciones religiosas a estaciones migratorias y estancias provisionales.

El INM confirmó la veracidad del oficio INM/DGCVM/0118/2020 que fue difundido en redes sociales y detalló que la reprogramación dependerá de la agenda de trabajo de cada estación y estancia migratoria, con el objetivo de que los servicios para la población migrante se desahoguen sin interrupción.

"Se ha decidido suspender de manera temporal el ingreso a las estaciones migratorias y estancias provisionales de integrantes de asociaciones religiosas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil a partir de la notificación del presente, reprogramándose su ingreso hasta nuevo aviso", informó.

Aseguró que la decisión es con el objetivo de "no obstaculizar la operatividad de las instalaciones, brindar atención prioritaria a los migrantes y se cumpla con el servicio público encomendado".

Tras el anuncio, organizaciones civiles alistan un pronunciamiento conjunto para condenar la medida, el cual se prevé se emita mañana.

El padre Alejandro Solalinde, ligado a la Cuarta Transformación, y quien documentó a través de redes los abusos en estos espacios, calificó la medida como preocupante y pidió revisarla.

Al respecto, el senador sin partido, Emilio Álvarez, detalló a El Sol de México que esta medida es "gravísima y regresiva", la cual abre las puertas a la opacidad y las violaciones a los derechos humanos, así como impulsa "centros de reclusión prolongada" y no lugares donde se salvaguarda y protege a los migrantes, como afirman las voces al interior del gobierno federal.

"Yo no tengo registro de una medida así. ¡No tiene precedente, ni en los peores momentos del PRI! El PRI eventualmente lo había hecho, pero nunca lo había oficializado. Aquí están oficializando la opacidad, la falta de transparencia. Y lo que en realidad sabemos es que mientras más ojos, más rendición de cuentas, más se respetan los derechos humanos;,y mientras más opacidad, más violaciones a los derechos humanos", advirtió.

El senador sin partido también criticó de "un contrasentido democrático" que el gobierno federal niega la entrada a asociaciones de culto y organizaciones de la sociedad civil, pues subrayó tampoco está definido el tiempo de esta medida autoritaria, ya que no es temporal y se mantendrá "hasta nuevo aviso". "Me parece gravísimo. Honestamente no se entiende por qué, más que una medida autoritaria y regresiva".

En este marco, recordó que México ya ha recibido observaciones de organismos internacionales, que señalan la falsedad o el juego perverso de palabras donde están violándose todas las garantías individuales en las estaciones migratorias.

"(La sociedad civil) es la única ayuda, y además se habla de un eufemismo, donde se rescata y salvaguarda a los migrantes, cuando en realidad son centros de detención arbitrarios y prolongados", criticó.

Añadió, que cuenta de ello son las numerosas observaciones de parte de las OSC que denunciaron muchos abusos y las dificultades que tuvieron las instalaciones migratorias en materia de violaciones a los derechos humanos en 2019, donde dijo el caso más emblemático es el de una niña guatemalteca, de 10 años, quien murió en una estación migratoria la noche del miércoles 15 de mayo de 2019.

