Resultados de elección no serán como ustedes desean: responde Ebrard a The Economist

El Gobierno mexicano rechazó la portada de The Economist, que en su nueva edición calificó al presidente Andrés Manuel López Obrador como un “falso mesías” y afirmó que al igual que sucedió en 2018, el interés de la revista británica de influir en las elecciones mexicanas, con la finalidad de que voten en contra del obradorismo, será infructuoso.

“La portada de hoy es la síntesis de la exasperación. Se sabe que los resultados de la elección, como ocurrió en 2018, no coincidirán con lo que ustedes desean”, afirmó el canciller Marcelo Ebrard en una carta enviada al editor de The Economist.

En la misiva, el responsable de guiar la política exterior mexicana acusó a la publicación de ser insensible y no entender a López Obrador y su proyecto de nación, el cual prioriza a los sectores de la población más marginados.

“El editor internacional de The Economist no fue sensible a uno solo de los argumentos. Por el contrario a unos días de los comicios en los que ‘los mexicanos elegiremos libremente a nuestros representantes, su medio publica un par de artículos en los que se invita a ‘votar en contra del presidente y su Partido. La opinión y el llamado sorprenden, no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa”, recrimina la misiva.e los resultados de la elección, como ocurrió en 2018, no coincidirán con la que ustedes desean”, agrega.

Les comparto carta enviada a The Economist con motivo de los artículos y portada publicados el día de hoy : https://t.co/Inw59wbqHJ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 27, 2021

Además, recordó que hace poco la revista predijo que López Obrador difícilmente alcanzaría el poder y que, en caso de que el electorado mexicano lo eligiera, conduciría al país a un inexorable fracaso económico, caracterizado por devaluación, hiperinflación, endeudamiento y a un choque directo con Estados Unidos, lo que según Ebrard no ha sucedido.

Según Ebrard, la economía en México crecerá alrededor del 6 por ciento este año, sin haber contratado deuda, manteniendo las finanzas sanas y con números históricos de inversión extranjera directa.

"Pero quizás lo más llamativo de los textos, por lo absurdo que resulta, es la sugerencia de que el presidente López Obrador de algún modo ha minado la democracia mexicana, cuando lo que ha hecho es precisamente lo opuesto", indicó.

También presumió las conferencias mañaneras como un ejercicio inédito de rendición de cuentas del Presidente de la República.

"¿Acaso no será tiempo de cuestionarse que son las élites enojadas y exasperadas con el presidente López Obrador y no la mayoría que se siente representada y defendida las que estén equivocadas?", planteó.

Por último, Ebrard aseguró en su carta que la valoración de los mexicanos es que vamos por buen camino y “que lo estamos logrando".

La portada que enojó al gobierno mexicano

El presidente Andrés Manuel López Obrador es "un peligro para la democracia de México", según la revista británica The Economist, que recomendó este jueves "frenar" a su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en la elección intermedia del 6 de junio.

"El falso mesías de México. Los votantes deberían frenar al presidente de México hambriento de poder. Andrés Manuel López Obrador busca políticas ruinosas con medios inapropiados", afirmó la prestigiosa revista en su artículo de portada.

The Economist lanza portada contra AMLO / Foto: @TheEconomist

El articulo compara a López Obrador con otros mandatarios populistas, como el brasileño Jair Bolsonaro, el húngaro Viktor Orban y el indio Narendra Modi, aunque admitió que no comparte "algunos de sus vicios", como fomentar el odio a las minorías.

Aunque la revista recordó que el presidente no aparece en la boleta de las elecciones del 6 de junio, señaló que México renovará 15 de las 32 gubernaturas estatales, la mayoría de los congresos locales y la Cámara de Diputados, donde ahora Morena tiene la mayoría absoluta.

"Los próximos tres años determinarán la profundidad y la duración del daño que le haga a México y a la democracia", asegura la revista.

