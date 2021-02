Retraso en la entrega de vacuna contra Covid-19 traerá beneficios a los más pobres: De la Fuente

Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, reprochó a quienes cuestionaron el retraso del calendario original en la entrega de las vacunas contra Covid-19, al señalar que permitir el acceso a los países más pobres del mundo tendrá una repercusión mayor en la inmunización contra el virus.

“Caray cuando esto se refleja en que a lo mejor hay algunos retrasos y lleguen vacunas a algunos países un poquito fuera del calendario original no es un problema comparado con el beneficio que esto va a representar si no permitimos que Covax que encabeza la OMS, con fondos limitados, adquiera algunas vacunas para repartirlas equitativamente entre el 20 por ciento de la población más pobre del mundo, yo no sé qué tiene sentido”.

Durante la sesión virtual a la que asistieron también el rector de la UNAM, Enrique Graue y José Halabe Cherem, presidente de la Academia Nacional de Medicina, el secretario de Salud, Jorge Alcocer dijo que cuando el mundo está entusiasmado con las vacunas para regresar a algo parecido a la antigua normalidad.

“Debemos ser precavidos, a pesar de haber plazos establecidos cuando se trata del desarrollo de las vacunas nunca hay garantías, nuestro objetivo radica en mantener las medidas de prevención del contagio, para evitar el colapso del sistema de salud y, a la vez, avanzar paso a paso en el programa nacional de vacunación, mismo que es gratuito y ajeno a cualquier interés social, económico o público”.

De la Fuente aseguró al impartir la conferencia de apertura que México impulsó y participa activamente con iniciativas al interior de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud para lograr un acceso con igualdad a la vacuna.

Al participar en la apertura del CLVIII Año Académicos de la Academia Nacional de Medicina, el también ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) relató el trabajo que se ha realizado a nivel de la diplomacia internacional para lograr que nuestro país esté en los grupos de decisión para tener acceso no sólo a la vacuna sino también a las estrategias de respuesta internacional.

Calificó que hasta ahora México tiene “resultados que son muy razonables en un contexto complicado” y se prueba en el hecho de que nuestro país tiene acceso temprano a un grupo de vacunas.

Reconoció que ahí ha sido central el liderazgo del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. “Creo que la resolución de México nos abrió las puertas en estos comités y nos abrió la posibilidad de adquirir vacunas y avanzar en esquemas de abasto que son necesarios para el programa de vacunación y nos permite ser solidarios, al mismo tiempo”.

También dijo que la pandemia mostró “las insuficiencias de nuestros sistemas de salud, las contradicciones sociales y económicas en que hemos vivido, las limitaciones de los sistemas políticos que hemos diseñado, la soberbia que nos distinguen como especie y lo que nos ha enfrentado con la muerte, han sacudido en lo más profundo de nuestra conciencia”.

Aseguró que la pandemia mostró que “la salud ha resurgido como valor supremo, como el gran imperativo social, a la par de la justicia y la igualdad. Pero en tanto se asuma como cabeza rectora de las ciencias de la salud, la medicina deberá prepararse para afrontar quizá el más complejo de los retos de su historia”.

De la Fuente Ramírez afirmó que en adelante lo importante será “no sólo salir de la crisis sino estar preparadas para las posibles próximas crisis, de las próximas pandemias que no podemos descartar”, por lo que ratificó que la medicina está a la cabeza de las prioridades sociales.

