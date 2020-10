Ricardo Anaya tiene Covid-19

El ex candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés anunció la noche de este jueves que contrajo Covid-19 y, aunque dijo que sus síntomas son leves, pidió a la población cuidarse.

“Buenas noches. Les comparto que acabo de recibir los resultados de la prueba y tengo COVID-19”, escribió en su cuenta de Twitter el panista. Agregó en el mensaje que se mantendrá aislado y concluyó: “Cuídense mucho”.

Anaya Cortés se suma a la lista de políticos que en menos de dos días se han contagiado, como los morenistas YeidcKol Polevnsky, ex secretaria general de Morena; el coordinador y aspirante a la dirigencia de Morena, Mario Delgado; Gibrán Ramírez, ex aspirante a la dirigencia de Morena y Leonel Godoy, ex gobernador de Michoacán y hoy militante de Morena, ente otros.

Buenas noches. Les comparto que acabo de recibir los resultados de la prueba y tengo COVID-19. Mis síntomas son leves. Estaré aislado. Cuídense mucho. — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) October 23, 2020

