Todo lo que sabemos sobre el caso del periodista Ricardo Ravelo y el gobernador de Jalisco

El pasado 27 de diciembre, el periodista Ricardo Ravelo resposabilizó a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, por posibles daños a su integridad física y la de su familia.

Lo anterior, luego de que el funcionario asegurara que presentará una denuncia en contra del comunicador por daño moral tras un reportaje que apunta a presuntos nexos del mandatario con el narcotráfico.

La acción legal que supuestamente emprenderá el gobernador responde a dos trabajos de Ravelo, publicados los días 17 y 24 de diciembre en el medio SinEmbargo, en los cuales se apuntan los supuestos nexos de Alfaro y de su círculo cercano con un grupo del crimen organizado.

Según lo publicado por el periodista, un testigo en Estados Unidos habría descrito el entramado de tráfico de influencias establecido entre el Poder Judicial de Jalisco, el gobierno estatal e incluso personajes del crimen organizado, entre ellos Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Derivado de estas publicaciones, el gobierno de Jalisco, a través de la Coordinación General de Comunicación, envió una carta de posicionamiento sobre el contenido escrito por Ravelo, en la que lamentó que "mediante mentiras y calumnias se intente difamar para dañar la imagen del gobernador Enrique Alfaro".

En esa misma misiva se dio a conocer que tanto el gobierno estatal como el mandatario se reservan el derecho de presentar las acciones legales que consideren pertinentes "por el daño moral ocasionado por la publicación de estas mentiras vulgares".

Tras esta carta, Ricardo Ravelo escribió en sus redes sociales que hacía responsable al gobernador de Jalisco por lo que pudiera sucederle a su familia y a él, ante lo que calificó como una manera de intimidación.

No he sido notificado de la demanda . Le exijo al gobernador @EnriqueAlfaroR que la presente . La estoy esperando . Me urge y que no amague. Va o no va? — Ricardo Ravelo Galo (@RRavelo27) December 28, 2021

Sin embargo, el comunicador aseguró que de presentarse la denuncia respondería, pues cuenta con los medios para respaldar sus afirmaciones, y posteriormente exigió a Enrique Alfaro que inicie con la querella.

Por otro lado, la organización por la libertad de expresión Article 19 se manifestó en contra de las declaraciones del estado de Jalisco, al considerar que estas acciones legales atentan contra la libertad de expresión y buscan limitar la crítica hacia las autoridades.

En el mismo sentido, apuntó que no es la primera vez que Alfaro interpone un recurso legal contra un medio de comunicación registra información incómoda para el mandatario, en referencia a una nota publicada por la periodista Anabel Hernández en Aristegui Noticias sobre una supuesta investigación en Estados Unidos contra el político jaliscience por presuntos nexos con el narcotráfico.

Ricardo Ravelo comentó en entrevista con la asociación que "es sumamente difícil hacer periodismo de investigación en un país donde hay vínculos entre gobierno y crimen organizado. Ante esta intimidación de la que soy objeto, solicito a las autoridades su respaldo porque temo por mi integridad física".

El llamado del periodista fue escuchado, ya que durante la conferencia matutina de este miércoles del presidente Andrés Manuel López Obrador, se instruyó a la Secretaría de Gobernación para revisar las amenazas denunciadas, luego de que el mandatario federal fuera cuestionado sobre el caso.

De igual manera, este 29 de diciembre Enrique Alfaro aseguró que no existe amenaza en contra de Ravelo; "lo único que hay es una demanda en proceso por daño moral", apuntó el gobernador.

"Es lamentable que quienes primero difaman luego se sientan amenazados", sentenció Alfaro, quien aseguró que a lo largo de su carrera todas las acusaciones en su contra han sido desmentidas.

Por su parte, Ricardo Ravelo agradeció el apoyo del titular del Ejecutivo federal, así como de los colegas que han manifestado su solidaridad ante lo que ha sido considerado como un ataque del Estado hacia la libertad de expresión, enmarcado en el contexto de violencia e impunidad que viven los integrantes de los medios de comunicación en el país.