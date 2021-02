Romper el pacto es una expresión importada: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente se refirió a las demandas feministas hacia él, para que rompa el pacto patriarcal en torno a la candidatura de Félix Salgado macedonio como gobernador de Guerrero y afirmó que se trata de expresiones provenientes del extranjero en las que se ha montado la oposición.

“Romper el pacto es una expresión importada, copias, qué tenemos que ver con eso, si somos respetuosos las mujeres, de todos los seres humanos, pero también en eso se monta el conservadurismo”, afirmó durante su conferencia mañanera.

López Obrador confesó además, que hace apenas cinco días se enteró sobre qué significa “romper el pacto”.

“Ahora con la simulación sobre el feminismo empiezo a escuchar ‘rompe el pacto’, ‘rompe el pacto’, les digo sinceramente, no miento, me enteré de lo qué era eso hace cinco días porque mi esposa me dijo. Oye, le digo, qué es esto de romper el pacto, explícame. Y ya me dijo: ‘rompe el pacto patriarcal’, o sea deja de estar apoyando a los hombres”.

No obstante a esta crítica, el preside matizó que es respetuoso de todos los seres humanos y por ello, respeta también al feminismo y agregó que, en el caso de Guerrero con el candidato de Morena, Félix Salgado, “como es candidato, toda la oposición se monta en él” y reiteró que en este caso quien debe resolver son los ciudadanos guerrerenses.

La semana pasada el presidente también criticó al movimiento feminista que demanda la anulación de Salgado Macedonio por las acusaciones de abuso sexual en contra de cinco mujeres y dijo “ya chole” con las campañas en medios de comunicación contra Salgado.

Este jueves, el presidente volvió a criticar a los medios de comunicación en torno a este tema y cuestionó “¿por qué hacer mediático, acusándonos de estar en contra de las mujeres? Nosotros estamos a favor del derecho de las mujeres, basta decir que las mujeres de más alto nivel en nuestro gobierno son mujeres” y añadió “¿de cuándo acá los conservadores se vuelven feministas?”.

Subrayó el presidente, “todo esto es interesante por el papel de los medios, de cómo quieren afectarnos con los ataques constantes, la desinformación y la manipulación, yo soy humanista y por eso respeto al feminismo, por eso no somos iguales a los conservadores”, concluyó.

Ayer, miércoles, en Guerrero, durante la gira del presidente por esa entidad, una mujer golpeó a Yolitzin Jaime, vocera de la Colectiva Nacional Feminista cuando realizaban consignas contra la candidatura de Salgado Macedonio.