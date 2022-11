Sader retira cuarentena por gripe aviar en Nuevo León

Retira la Secretaría de Agricultura la cuarentena a la avicultura en Nuevo León. Continúa en granjas avícolas de Jalisco, Sonora y Yucatán.

Técnicos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), demostraron la ausencia del virus en Nuevo León a través de 89 investigaciones en 12 municipios de dicha entidad en los que se recolectaron 2 mil 311 muestras, todas ellas negativas a influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1.

Te puede interesar: Gripe aviar no pone en riesgo a las personas, dice AMLO ante los recientes brotes

La cuarentena se puso en marcha el pasado 28 de octubre. Las acciones contraepidémicas que emprendió Senasica, lograron evitar la dispersión de la enfermedad.

Para demostrar que el virus no salió de la granja afectada en Montemorelos, los técnicos de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales, llevaron a cabo investigaciones.

Se realizaron en los municipios de Allende, Apodaca, Ciénega de Flores, Doctor Arroyo, Galeana, General Zuazua, Linares, Los Ramones, Mier y Noriega, Montemorelos, Salinas Victoria y Vallecillo.

No obstante, Senasica reiteró el llamado a los productores a notificar de manera inmediata cualquier anomalía que detecten en sus granjas.

Y les recordó que la temporada invernal de migración de aves acuáticas continúa, por lo que no se descartan nuevos eventos, no solo en Nuevo León sino en cualquier otra entidad federativa, por lo que los avicultores no deben bajar la guardia.

Sociedad Detectan casos de gripe aviar en granja de Jalisco

Les recomiendan mantener de manera estricta las medidas de bioseguridad. En especial evitar el ingreso de pájaros silvestres a las naves en donde se encuentran las aves en producción; desinfectar vehículos, personas o cualquier tipo de materiales que ingresen a las granjas.

Deben colocar tapetes sanitarios, desinfectar el agua que beben las parvadas y notificar de manera inmediata a Senasica cualquier cambio de comportamiento que pueda hacer sospechar la presencia del virus de la influenza aviar altamente patógena.