Salud pide agilizar reconversión de hospitales por tercera ola de Covid-19

La Secretaría de Salud llamó a los gobiernos estatales a no retrasar la reconversión hospitalaria para atender a los pacientes que se han contagiado en esta tercera ola por Covid-19, dado que hay entidades que “están próximos a tener una situación de colapso de la infraestructura hospitalaria”.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell pidió a los gobernadores y representantes de las entidades del país regresar a la expansión hospitalaria que se llegó a tener a principios de este año cuando se presentó la segunda ola de la epidemia.

Sociedad Covid-19 avanza con 20 mil 685 nuevos casos en las últimas horas

“El llamado concreto es a que no retarden la reconversión hospitalaria en todas las entidades federativas, ya lo ha venido haciendo el IMSS, el ISSSTE, Pemex y es importante que los servicios estatales también amplíen su capacidad, las Fuerzas Armadas, tanto Sedena y Semar, también están haciendo lo propio, están rehabilitando o poniendo en marcha algunos de los puestos de atención temporal o unidades permanentes.

El funcionario del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que como consecuencia de la presencia de la variante Delta en el país, que hace que el nuevo coronavirus tenga una mayor transmisión, hay entidades que están llegando a su máxima ocupación.

“Hay entidades, como Colima que tiene ocupación de 97 por ciento, que están próximos a tener una situación de colapso de la infraestructura hospitalaria, ocurre en otras entidades, de acuerdo con la información que viene de las entidades, porque la información no la creamos nosotros, tenemos otros mecanismos para verificar la consistencia de la información, entre otras Guerrero tienen informes de ocupación hospitalaria cuyo porcentaje están acercando a la ocupación completa”.

Dijo que se trata de ocupación máxima a la capacidad que tienen en este momento y que no es la misma que se llegó a tener a inicios del año cuando se presentó la segunda ola.

“Porque sabemos que hay posibilidades de más, porque en la segunda ola llegaron a tener mayor disponibilidad de camas”.

Variante Delta y movilidad impulsan tercera ola

Explicó que la variante Delta puede tener mayor capacidad de transmisión y hace que la carga viral en la garganta de los pacientes tenga mayor concentración, con lo que hay mayores posibilidades de una persona pueda transmitir esa carga.

Aun en las personas asintomáticas y con síntomas leves, la carga viral que se aprecia en esta variante Delta es importante y no ocurría con las otras variantes.

Comentó que no hay evidencia científica de que esta variable cause una enfermedad más grave. “Transmitirse más no quiere decir causar más daño”, aclaró.

Aunque reconoció que, ante una mayor ocurrencia de la enfermedad, en cantidades de importancia, sí hace que las hospitalizaciones crezcan y causen muertes incluso de personas jóvenes.

Aseguró que la variante Delta no es selectiva en los jóvenes, “no es porque selectivamente la variante afecte a los jóvenes, sino que es semejante, lo que ocurre es que las personas adultas no ocupan los hospitales”, mientras que los jóvenes están llegando a requerir una cama debido a que han sido los actores de la mayor movilidad.

Indicó que en el caso de México en esta ola ocurre lo que de manera similar se presentó en Estados Unidos, Canadá, Asia y África, “las distintas oleadas, cuarta o quinta, tiene una correlación con la movilidad, la variable Delta es adicional pero el factor principal es la movilidad”.

Ante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, López Gatell también pidió el apoyo de los gobernadores para que puedan apoyar en la logística de instalación de carpas para que la vacunación se extienda hacia los fines de semana, dato que si el personal toma sus días de descanso se pierde el ritmo de aplicación de dosis.

“Les pedimos su apoyo, otro factor limitante es la disponibilidad de apoyo logístico para carpas, puestos vacunación y varios elementos de la logística en donde ha sido importante la participación de los gobiernos estatales y los domingos y sábados es donde se tiene menos disponibilidades de estos recursos”.