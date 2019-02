Se deslinda Susana Prieto de Arturo Alcalde, Napoleón y hasta de AMLO

MATAMOROS.- La abogada Susana Prieto Terrazas, quien encabeza el “Movimiento 20-32” de paros y huelgas laborales en Matamoros, se deslindó cualquier relación con la familia Alcalde, del senador Napoleón Gómez Urrutia e incluso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior debido a que la abogada juarense fue relacionada con Arturo Alcalde Justiniani, padre de la titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, debido a una fotografía en la que aparece junto al abogado laboralista.

Foto: El Sol de Tampico

A pregunta expresa sobre si reconoce la foto que se divulgó en redes sociales Susana Prieto apuntó que “claro, la tomó mi esposo, como no voy a estar enterada si la sacaron de mi perfil -de Facebook-“.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM) aseguró:

He estado deslindándome de toda relación con -Napoleón- Gómez Urrutia, deslindándome de toda relación con el señor Andrés Manuel López Obrador, deslindándome de cualquier relación con el Sindicato Minero, deslindándome de cualquier relación con la señora secretaria del Trabajo y Previsión Social, la Licenciada Luisa María Alcalde.

Enfatizó que la fotografía no es un montaje “es una foto con el licenciado -Arturo- Alcalde Justiniani el abogado más prestigioso que tiene México en materia de derecho colectivo de trabajo cuando fue a una reunión con abogados del Observatorio Nacional a la ciudad de Chihuahua capital y me tomé una foto con él como me tomé una foto con varios de mis compañeros, pero eso no les interesó porque la hija de ellos no forma parte de ningún movimiento político”.

La abogada que apenas el sábado reunió a miles de obreros en concentraciones y marchas en Matamoros dijo conocer a distancia al presidente de México “lo he visto dos veces, una en Ciudad Juárez y otra en Chihuahua, cuando fue a sus mítines como a trescientos metros de distancia, nunca he militado en su partido político -Morena-, voté por él, hay cosas que hacen que me gusta y otras que no”.

De escandalosa calificó la relación que ha hecho del movimiento fronterizo con Luisa María Alcalde “es muy joven para mí, yo no la conozco, sé que es la hija del licenciado Alcalde Justiniani que es un abogado de mucho prestigio a nivel nacional en derecho colectivo de trabajo. Me parece verdaderamente patético la forma en que los medios informativos de la Ciudad de México están de alguna forma queriendo relacionar esto, no me parece decente”.

Más insistió sobre la fotografía con Alcalde Justiniani “yo a él no tenía la dicha de conocerlo personalmente hasta ese día con la reunión de los abogados del Observatorio Nacional en la ciudad de Chihuahua capital, que por cierto fui la única abogada de Ciudad Juárez que acudió al llamado aunque se supone llamaron a abogados de todo el estado el 26 de diciembre -del 2016-, están sacando de contexto todo, absolutamente todo por esa foto”.

Respecto a la postura de Luisa María Alcalde en el conflicto de Matamoros la abogada Susana Prieto dijo que “no se ha metido para nada en Matamoros, no la hemos visto por aquí”.

Referente a Napoleón Gómez Urrutia “trató de llevar agua a su molino, y se lo reiteró, a través de Javier Zúñiga que tiene aquí al sindicato Minero en Matamoros, estuvo llevando agua y lonches a los plantones y aventando un discurso por parte del Sindicato Minero y obviamente porque Javier Zúñiga si depende de Gómez Urrutia pero estamos completamente desvinculados”.