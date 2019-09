"Se equivocó", esposa de Mireles lo defiende de críticas

CUERNAVACA.- Ana Valencia, esposa de José Manuel Míreles, aceptó que él se equivocó al referirse como “nalguitas” a las mujeres, pero era para señalar que antes se ocuparon espacios para quienes se acomodaban sin trabajar "pero quien le quede el saco que se lo ponga", afirmó.

Durante una plática con mujeres morelenses, a quienes llamó a rescatar a la familia para combatir a la delincuencia, Ana Valencia aceptó que la expresión fue inapropiada, pero fue un recurso al querer mencionar que muchos espacios en el ISSSTE eran cargos que ocupaban personas que no necesariamente tenían el perfil o que trabajaban, "no generalizó, no estuvo bien que lo dijera, pero yo dije que se ofendieran las que se sintieran así, pero esas palabras no nos hacen daño, no lo hagamos en grande".

Esta semana se conoció que Mireles, subselegado del ISSSTE en Michoacán, dijo en un mensaje en Uruapan que un líder sindical lo había amenazado con hacer una manifestación si no le daba una plaza para su “nalguita”.

“Amenazó con llevarme 15 mil personas a tomar la delegación si no le daba una base, porque había conocido una nalguita nueva”, se puede observar en un video.

En esa misma plática, aseveró que en muchas regiones de México es necesario fortalecer los lazos familiares para que éstas no sigan siendo víctimas de los sucesos que ocurren; con la campaña "Mi familia es tu familia", destacó que llegó un momento en que las familias de Tepacaltepec lucharon con el crimen organizado y hoy están libres.

“Este gran triunfo lo queremos compartir con todas las familias que estén pasando por lo mismo y por las que no lo han vivido”, dijo.

Ante eventos de la delincuencia, la violencia y la desaparición de jóvenes, Ana dijo que es urgente acabar con la indiferencia; madres, hombres y mujeres unidos si verdaderamente no se desea que pasen, sobre todo ante la fragilidad de las familias.

Recordó que a raíz de la organización en autodefensas, hubo que usar armas, porque incluso la gente que atacaba a las familias era gente que estaba en ese pueblo, “la solución no es con el uso de las armas”, señaló.