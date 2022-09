Se extienden paros y movilizaciones en escuelas de la UNAM

El nuevo ciclo escolar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inicia con focos de alerta de movilizaciones estudiantiles tanto en sus preparatorias, Colegios de Ciencias y Humanidades como en sus facultades donde las posiciones se polarizan.

Ayer, en la Preparatoria 5, ubicada en Calzada del Hueso 729, Coapa, alcaldía Tlalpan, un grupo de estudiantes realizó un paro de 24 horas para recordar los hechos violentos del 3 de septiembre de 2018, en los que grupos porriles agredieron a estudiantes del CCH Azcapotzalco en la explanada de la Rectoría en Ciudad Universitaria, con un saldo de 14 heridos, dos de ellos de gravedad.

Lee también: Vinculan a proceso a presidente del Tribunal de la UNAM por acoso sexual a alumna

En un comunicado la UNAM rechazó a los grupos que intentan cerrar las escuelas."Desde la tarde de ayer jueves, grupos reducidos de personas con el rostro cubierto han intentado afectar el curso normal de las actividades académicas en algunas escuelas y facultades de la Universidad.

"La UNAM reprueba cualquier acto que atente contra el desarrollo normal de las clases y, más aún, las que ponen en riesgo la seguridad de los y las integrantes de su comunidad.

"Igualmente, la institución hace un llamado a estudiantes y al cuerpo académico a evitar la violencia, a no caer en provocaciones, y a continuar llevando a cabo sus labores cotidianas".

Por separado, la dirección del CCH Oriente en un comunicado y dijo que en redes sociales se han difundido noticias falsas sobre la agresión a alumnos de ese centro de estudios "con el propósito de crear un clima de incertidumbre que favorezca a los grupos externos, interesados en perjudicar el derecho a la educación de los jóvenes universitarios".

Sociedad Beca Benito Juárez 2022: ¿Qué estudiantes pueden cobrar los 19 mil pesos? Requisitos

Añadió que después de más de dos años de aislamiento social, en los que se dañó la salud emocional de los estudiantes, "resulta contraproducente invitar a la toma de instalaciones (...) por el bien de la salud de nuestros jóvenes debemos informarnos por los canales oficiales del Plantel Oriente y rechazar las noticias falsas que sólo buscan perjudicar a la mayoría del estudiantado".

En días pasados las direcciones de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, y de Filosofía y Letras fueron tomadas con diferentes peticiones.

Este nuevo ciclo escolar que comenzó el pasado 8 de agosto en la máxima casa de estudios también marca el inicio del proceso de selección de candidatos que se postularán para suceder al nuevo rector en noviembre de 2023.

El actual rector Enrique Graue fue electo para un primer periodo al frente de la Rectoría de 2015 a 2019 y reelecto para permanecer de 2019 a 2023 sin posibilidad de un nuevo periodo. En septiembre de 2023 se lanzará la convocatoria y en octubre las autoridades universitarias darán a conocer la terna de candidatos. En la primera semana de noviembre la Junta de Gobierno entrevistará a los postulantes y de ahí nombrará al sucesor.

#reformaelectoral

El presidente del INE, Lorenzo Córdova se presentó recientemente a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán donde un alumno lo increpó y le dijo que no era bienvenido a la UNAM.

El estudiante subió a sus redes sociales el momento en el que le dice: “Señor Lorenzo Córdova, hay quienes no olvidamos que usted es un racista y que no es bienvenido en la UNAM, y no tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia”.

El presidente del INE le respondió: “En la UNAM cabemos todos. Tú y yo y todos cabemos, mucho gusto”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Con el hashtag #reformaelectoral, hubo quienes rechazaron el trabajo del funcionario al frente del INE y otros que lo apoyaron.