Se forma tormenta tropical Delta en el Caribe, se desplaza hacia el Golfo de México

La tormenta tropical Delta se formó este lunes en el sur de Jamaica y se espera que se fortalezca a huracán a su paso por el occidente de Cuba el martes, antes de llegar al sur de Estados Unidos, informaron meteorólgos.

Delta sopla con vientos máximos sostenidos de 65 km/h con ráfagas más fuertes de unos 210 km/h al sur de Jaimaica, y se desplaza hacia la costa estadounidense del Golfo de México a 15 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami.

"Se espera un fortalecimiento adicional durante los próximos días, y se pronostica que la tormenta tropical sea un huracán cuando pase cerca o sobre el oeste de Cuba", señaló el NHC.

Está en efecto una vigilancia de huracán para el oeste de Cuba, en particular las provincias de Pinar del Rio y Artemisa, así como la Isla de la Juventud.

También hay un aviso de tormenta tropical para Islas Caimán.

El sistema recorrerá una ruta sin obstáculos para llegar entre jueves y viernes a las costas de Luisiana, Misisipi, Alabama o la costa noroeste de Florida, prosiguió el NHC.

Delta es la vigesimosexta tormenta con nombre de una temporada de huracanes en el Atlántico inusualmente activa en la que se han batido varios récords, entre ellos que se agotó la lista de nombres previstos para los ciclones y los meteorólogos comenzaron a identificarlos con el alfabeto griego.

Además, si el eventual huracán Delta toca tierra, "sería el décimo ciclón tropical de la temporada" que lo hace, escribió el meteorólogo MJ Ventrice, de la consultora The Weather Company, en Twitter.

"Esto rompería el récord de la mayor cantidad de ciclones tropicales que tocan tierra en una sola temporada", luego de que nueve tormentas lo hicieran en 2016, añadió.

Entretanto, la tormenta tropical Gamma sopla con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y pasará cerca de la punta norte de la península de Yucatán entre el lunes y el martes, antes de debilitarse.

















