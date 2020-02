Se inicia este viernes el desahogo de testimoniales en el caso Rosario Robles

A partir de este viernes, se iniciará en la Sección Instructora, el desahogo de testimoniales, en el caso del juicio político a Rosario Robles Berlanga, informó anoche su presidente, el diputado Pablo Gómez Álvarez.

Será en una reunión pública en el Salón Panóptico del edificio I del Palacio Legislativo de San Lázaro. La denunciada (Rosario Robles), presentará sus alegatos por escrito. Se citará a funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Sociedad Defensa pide que Rosario Robles use brazalete

En la lista se encuentran el ex Oficial Mayor de la Sedatu y Sedesol, Emilio Zebadúa González; el ex titular de la ASF, Juan Manuel Portal; la ex titular de la Dirección General de Asuntos Forenses de la ASF, Muna Dora Buchain. En total 23 funcionarios de las dos secretarías de Estado.

Después del desahogo de testimoniales, se cerrará el período de probanzas como la instrucción. “Y vamos a notificar a la parte denunciante, que tiene 3 días para ver el expediente y a partir del miércoles 4 de marzo, los defensores y la denunciada tendrán sus 3 días también para ver el expediente.

Son los plazos de la ley, dijo el legislador morenista. Puntualizó que de acuerdo al procedimiento de juicio político, para la Sección Instructora, todos los días son hábiles.

Posteriormente, vendrá el período de 6 días de plazo que se da tanto a los quejosos, a los denunciantes como a la denunciada para que presenten sus alegatos finales.

De acuerdo al calendario que se aprobó en el seno de la Sección Instructora, el viernes 13 de marzo, se iniciarán los trabajos de redacción de las conclusiones. Y el día 16 se presentarán a la secretaria de la Cámara de Diputados. De acuerdo con la ley, inmediatamente las turnará a la presidencia.

El 17 de marzo se publicaran en la Gaceta Parlamentaria las conclusiones. La presidenta de la Mesa Directiva convocará en un plazo de tres días, para discutirse este asunto en el pleno.

Y el pleno de la Cámara Baja decidirá sí admite o no las conclusiones, dijo el diputado Gómez Álvarez.