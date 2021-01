Se revisará violación a intimidad y censura en redes sociales: AMLO

Tras afirmar que la invasión a la intimidad desde las redes sociales y la censura son algunas problemática que afectan a millones de personas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador señaló que este tema será revisado próximamente.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario cuestionó el porqué empresas particulares conocen todo lo que hacemos los seres humanos que poseen un teléfono celular.

"Nosotros vamos a atender este tema aquí en México, buscando recoger opiniones. Lo que queremos en México es que se garanticen las libertades, cero censura. Yo creo que esto también en otros países se va a revisar", puntualizó.

López Obrador expresó que la censura de las redes sociales no se debe permitir, porque eso va en contra de la libertad pues "no puede ser que una empresa particular se erija en la institución mundial de la censura"