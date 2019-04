Sección 22 de la CNTE en alerta máxima hasta abrogación total de Reforma Educativa

Oaxaca,Oax.-La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, aseguraron que hasta que no vean que la reforma educativa federal de Enrique Peña Nieto sea letra muerta, y desaparezca de la constitución; continuarán con su plan de lucha y movilizaciones acordadas, instalándose en alerta.

En una breve entrevista, el líder de gremial, Eloy López Hernández, dio a conocer que tras el anuncio del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de que enviará un memorándum a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la Secretaría de Gobernación y de Hacienda, para cancelar la reforma educativa, precisó "que hasta no ver no creer", y seguirán en la lucha.

"Nuestro plan de acción sigue firme, seguimos en alerta máxima, y en el análisis, porque lo nosotros queremos es que la reforma educativa desaparezca de la constitución, y que se modifique el modelo educativo".

Eloy López Hernández, líder magisterial de la Sección 22 / Foto: Especial

No queremos solo la palabra y el compromiso del presidente, sino que los legisladores hagan su trabajo y echen abajo la reforma como se comprometieron en campaña

Eloy López Hernández, líder magisterial de la Sección 22

Evidenció que la CNTE se ha declarado en alerta máxima ante cualquier intento de albazo legislativo en cuanto al tema de la reforma.

Al mismo tiempo afirmó que la CNTE no está buscando plazas, no está buscando el control, nosotros no estamos en esas condiciones, en todo caso, quienes han gozado de esos beneficios son los del SNTE.

López Hernández, lanzó un llamado a los profesores y trabajadores de la educación consciente, que han estado en lucha constante, para que no bajen la guardia y que se sumen a la lucha de la CNTE contra la reforma, que no es una lucha declarativa, sino objetiva, por que a raíz de oponerse a la reforma, hubo, represión, asesinatos, desaparecidos y asesinados.

Negociaciones con Segob siguen

Aspectos de la lucha y resistencia magisterial en San Lázaro en marzo de 2019 / Foto: Cuartoscuro

Adelantó que la mesa de negociación con la Segob, sigue vigente y del avance que se alcance, dependerá la lucha que se enarbolara el viernes.

Por su parte el vocero de la CNTE Wilbert Santiago, dijo que, en el tema de la evaluación, no se permitirá los binomios “calidad/idoneidad, ni excelencia/certificación, sino fortalecimiento del servicio de carrera magisterial.

En consecuencia, se pedirá la desaparición tanto del Instituto Nacional de Evaluación, como del Centro de Revalorización y Mejora Continua, para que el tema de la evaluación no sea un tema administrativo, ya que se pretende certificar al maestro para darle mejora de plazas o su estatus laboral, como el reconocimiento y los ascensos.

También exigen la liberación de todos los presos políticos, la indemnización a las víctimas que lucharon, en este caso los caídos de Nochixtlán y la reinstalación de todos los maestros cesados y despedidos, además de la recuperación del IEEPO.