Secretaría de Cultura tiene hasta el miércoles para pagar adeudos a trabajadores del INBAL

Horas extras, prestaciones y la mitad del aguinaldo de 2022 son los adeudos que aún tiene la Secretaría de Cultura federal con más de 200 trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), los cuales tendrán que comenzar a pagarse a partir de mañana 4 de enero de 2023, según dio a conocer a El Sol de México el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del INBAL (SINITINBAL), el cual es el sindicato mayoritario de dicha institución cultural.

“Ellos quedaron en pagar las prestaciones y la segunda parte del aguinaldo entre hoy y mañana. Esperemos que cumplan, si no, mañana nos estaremos manifestando, pero no solamente con mantas si no con algún cierre de avenida o cualquier otra cosa. Pero estamos esperando, dándole el voto de confianza a las autoridades, aunque sabemos que no hay dinero, por lo que estamos al pendiente”, explicó Francisco Albarrán, director general del SINITINBAL, en entrevista con este diario.

Cultura Renuncia director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia

Albarrán advirtió que, de ser el caso, se convocará a manifestación a los 15 sindicatos unidos, de los 22 que pertenecen al INBAL, los cuales, todos, tienen el acuerdo con la institución de recibir su aguinaldo en dos partes que deberían ser pagadas en un plazo de 40 días.

“El aguinaldo es un derecho laboral, sólo que nosotros hemos acordado, como siempre, con que se nos pague de esta forma: la mitad en noviembre y la otra a más tardar el día 5 de enero; pero ellos se comprometieron con que pagarían el día 4, así que vamos a ver mañana”, aclaró.

También mencionó que los montos, tanto de lo que resta de los aguinaldos, como las horas extras que aún no quedan por pagarse, dependen de las condiciones individuales de sueldo y tiempo que cada trabajador haya desempeñado con la institución durante 2022; mientras que entre las prestaciones que han quedado pendientes se encuentran aparatos auditivos y ortopédicos, reembolso de lentes, prótesis dentales y otros.

“Normalmente es en los teatros y los museos donde se genera tiempo extra que sí se trabajó, pero para el que no hubo dinero con qué pagarles durante el mes de diciembre. En cuanto a los aguinaldos, depende el sueldo de cada trabajador”.

En cuanto a la manta que cuelgan de las columnas dóricas en la entrada del Palacio de Bellas Artes en las que se exige “respeto al 1 por ciento directo salario y sobre a el aumento del 1-2-3% ponderado” firmado por el SINITIMBAL, Francisco Albarrán aseguró que ya fue saldado.