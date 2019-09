Secretaría de Salud admite repunte del dengue en Veracruz

Faltó prevención en dengue y no es posible acabar con todos los moscos, reconoció el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela durante su comparecencia ante comisiones del Senado con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno.

“El dengue está cambiando, tiene un ciclo bimodal y sí está aumentando, por el cambio climático, es lo que está haciendo que se salga de los cauces, no estoy responsabilizando a ello, hay acciones que no se dieron a tiempo en la prevención’’, explicó durante su comparecencia con relación a la Glosa del Primer Informe de Gobierno.

“Necesitamos comunicar y actuar, porque sí hay un repunte principalmente en Veracruz, pero ahí hay acciones muy complicadas de lo que es la acción comunitaria, de llevar a los niveles de prevención con todos los sitios donde hay agua y descuida y crecen las larvas, crecen las acciones y después los vectores hacen de las suyas’’.

El mosco se ha convertido en una plaga incontrolable que afecta a la población | Foto: Especial

Pero ahí el punto del acceso del medio ambiente y una novedad y una situación grave para la salud es considerar los cambios ligados a lo climático, reiteró.

Explicó que los vectores ecológicamente, “alguien decía, hay que eliminar todos los moscos, no ese desequilibrio supuesto que no es posible eliminar a los moscos en su totalidad por razones ecológicas, llevaría a que emergieran otros elementos que no sabemos cuál sería su perspectiva’’.

Destacó que se tiene 40 y 50 años trabajando con el dengue, “es lo mejor la prevención y si las muertes que están surgiendo en mayor cuantía en esta temporada, todavía no llegan, están al 70 por ciento de lo esperable, de lo que se traduce en la epidemiología hacia adelante, expectativa; no vamos a esperar a ello y decir no nos fue tan mal, pero si la atención en estos estados y más que todavía empezamos en la época de más carga de pacientes y fallecimientos’’.

20 millones de mexicanos sin seguro médico: Alcocer

El modelo de cobertura universal vía el aseguramiento ha fracasado y cerca de 20 millones de mexicanos carecen de seguro médico, señaló el titular de Salud, Jorge Alcocer Varela.

Destacó que la descentralización de los servicios de salud a los estados culminada en 1997, se hizo sin la debida planeación y sin garantizar la capacidad técnica.

Afirmó que el sistema de salud ha proporcionado fondos a estados, municipios y legisladores para obra y equipo sin ninguna planeación y han sido susceptibles a la corrupción.

“Los métodos poco transparentes de contratación y regularización de personal de salud, han generado una situación caótica y conflictiva en los sistemas estatales de salud’’, agregó

Foto: Cortesía

El funcionario explicó que el IMSS vio mermados sus ingresos al sustituir la cuota patronal proporcional por una cuota fija, a pesar de que la aportación del Estado se incrementó en 5 y 30 por ciento del total de sus ingresos.

“Este conjunto de elementos ha resultado en una creciente irritación social con el sector público de salud, y en una conflictiva laboral insólita que obliga a plantear nuevos objetivos para los próximos años’’, dijo.

El funcionario planteó a senadores tres objetivos mayores:

Primero, hacer efectivo el artículo cuarto constitucional y garantizar el acceso efectivo universal y gratuito de todos los mexicanos a los servicios de salud, bajo los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, trato digno y humanismo, con prioridad para la población sin seguridad social laboral y en particular aquella de alta y muy alta marginación y desde luego la de los pueblos originarios.

Segundo, fortalecer la capacidad del sistema de salud con la perspectiva de disminuir la inequidades e implantar un modelo de atención de salud, centrado en la comunidad, en la familia, en las personas, con énfasis en la educación y promoción de la salud. La detección preventiva, oportuna de enfermedades y riesgos a la población con la participación de todos los sectores involucrados.

Y tercero, fortalecer la rectoría y regulación sanitaria a fin de proteger a la población contra riesgos sanitarios y garantizar el acceso a medicamentos y vacunas seguras para toda la población.