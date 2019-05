Secretaría de Salud confirma liberación de recursos para hospitales

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela aseguró que ya “está arreglado” los 2 mil 464 millones pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló a 26 institutos y hospitales de alta especialidad.

“Claramente lo pueden preguntar a las instancias administrativas de cada uno de los institutos, está arreglado” refirió al inicio de la Ceremonia del Sorteo Superior en conmemoración del 40 Aniversario del Programa IMSS Bienestar.

Al ser abordado por la prensa y tras advertir que “en la salud no se regatean los recursos”, aseguró que “no hubo recortes” para los institutos y hospitales de alta especialidad, sino “ajustes en algunos elementos”, mismos que se están dando en todo el gobierno.

Lanzó: “Ni recorte, ni congelación, ni mucho menos acciones en contra de la salud”.

Foto: Cuartoscuro

Explicó que los documentos “Diagnóstico” y “Déficit acumulado” de Hospitales e Institutos de Alta Especialidad por supuestas reservas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se filtraron en la Cámara de Diputados, se trataron de “documentos de trabajo”, en los que se estaban analizando los entornos puntuales de los nosocomios.

“Resulta que ese documento señalaba áreas de advertencia y de análisis y súbitamente se toman como hechos y súbitamente se habla de recortes. No hubo recortes, no hay, hay ajustes en algunos elementos, pero no mucho menos ubicados en los institutos, es en general, en todos lados, en todo el gobierno”.

Añadió que tras la reunión que sostuvo ayer con el Secretario de Hacienda para analizar la situación, advirtieron que los documentos se estaban tomando como oficiales, “como que ya eran un hecho”

“Se fue escalonando: que faltaban hospitales, que se estaban muriendo personas”.

Reprochó además a “ya se quieren resultados” a pesar de que apenas inició la nueva administración:

“Ni que uno tuviera un enraizador y algo que madurara rápidamente, un árbol; en eso estamos, créanlo… a las personas que mostraron su angustia … que tengan paciencia y que tengan la certeza de que esto no es así”, concluyó.