SFP inhabilita a la revista Nexos por dos años

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a la empresa Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V., por un plazo de dos años.

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la SFP ordenó a las dependencias y entidades de la administración federal abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa.

Sin embargo, los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la firma no quedarán comprendidos en la aplicación de la circular.

La inhabilitación a Nexos no tiene NADA que ver con corrupción.



El único ilícito que señala la @SFP_mx es que Nexos supuestamente presentó información falsa en una contratación con el IMSS.



Agarrados de un detallito están inhabilitando dos años a una revista crítica e imparcial pic.twitter.com/j37qH7AcSM — Miguel Alfonso Meza (@MiguelMezaC) August 20, 2020

La SFP explicó que Nexos fue inhabilitada por dos años hasta que pague la multa impuesta a través de la citada resolución.

Cabe resaltar que la revista Nexos fue fundada en 1978 y es dirigida actualmente por el escritor Héctor Aguilar Camín.

Tras el informe de la SFP, el periodista Héctor de Mauléon calificó de "inaceptable" la inhabilitación y señaló que la revista Nexos ha sido crítica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Entre otras cosas ha revelado con datos irrefutables la verdadera dimensión de la pandemia en México, una tragedia que este gobierno intenta disimular. La respuesta oficial: ahogarla. Inaceptable.", señaló Héctor de Mauléon.

La revista @nexosmexico ha sido crítica del gobierno de @lopezobrador_ . Entre otras cosas ha revelado con datos irrefutables la verdadera dimensión de la pandemia en México, una tragedia que este gobierno intenta disimular.

La respuesta oficial: ahogarla.

Inaceptable. — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) August 20, 2020

Por su parte, el senador panista Julen Rementería del Puerto señaló que el veto de comercializar publicidad a la revista Nexos es "violatorio a la libertad de expresión".

"Estamos dando pasos agigantados hacia un autoritarismo exacerbado que no hemos conocido en nuestro país y que si no buscamos entre todos lograr que esto se detenga, seguramente lo vamos a lamentar’".

En ese sentido, el senador panista calificó de gravísimo utilizar el aparato del gobierno, la fuerza de las dependencias para prohibir, simplemente porque no me parece lo que ahí se publica o no me gusta, o no me caen bien los medios, es grave e insólito, aseveró.

|| Con información de Gabriel Xantomila | El Sol de México ||