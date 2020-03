Hospital General atenderá casos graves por coronavirus

El Hospital General de México "Eduardo Liceaga" se convertirá en un centro de atención especializada (nivel tres) a pacientes diagnosticados con Covid-19, indicó su directora general, Guadalupe Guerrero Avendaño.

"Aquí en el hospital nos estamos preparando. Éste va a ser un hospital Covid 19. (...) Este es un hospital de concentración de tercer nivel y vamos a recibir los pacientes que lo requieran. Pacientes de primero y segundo nivel se van a referir a los centros de salud y hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México", comentó la primera mujer en encabezar el "Eduardo Liceaga".

Guerrero Avendaño detalló ya se preparó un consultorio en el área de Epidemiología e Infectología para realizar la revisión y toma de muestra, como primer contacto.

También, se habilitó la Torre de Cardioneumología para las atención de estos pacientes, aunado al área de terapia intensiva de este mismo edificio, misma que tiene instaladas 11 camas con ventiladores y monitores funcionando.

Los medios de comunicación juegan un papel importante en la difusión de mensajes clave de prevención que la población debe conocer. #COVID19 pic.twitter.com/z1kozEzgUp — SALUD México (@SSalud_mx) March 18, 2020

Sobre las camas, especificó se pueden ampliar hasta 50, así como adecuar otros espacios, donde apuntó se tienen 65 edificios en el Hospital General.

"Tenemos preparado en el área de Infectología el consultorio donde se puede hacer la revisión y la toma de muestra, lo mismo que en el área de Epidemiología. Y tenemos una infraestructura instalada, donde tenemos toda una torre de Cardioneumo, en donde, en este momento, ya tenemos vacía el área de la terapia intensiva con 11 camas con ventiladores mecánicos y con monitores listos para cuando se necesiten", refirió.

Así mismo, rechazó que actualmente se tenga a algún paciente infectado con el virus SARS-COV-2; al tiempo que informó han recibido 25 casos, de los cuales nueve resultaron sospechosos por sus antecedentes, y que resultaron negativos al realizarle la prueba PCR, que identifica el Coronavirus.

"En el Hospital General de México no tenemos ni un paciente infectado por Covid-19", enfatizó.

Por su parte, Guadalupe Guerrero insistió en que México se encuentra todavía en un escenario uno, donde sólo se ubican casos importados con el virus.

Sin embargo, también detalló que se estima que se entre en una fase dos a partir del 20 o 21 de marzo por lo que llamó a "estar pendientes" de las atenciones y cuidados generales que se han dado al momento por las autoridades sanitarias y de prevención de la Secretaría de Salud.

"Lo que sí es muy importante: debemos de mantener el aislamiento social, la sana distancia, no abrazar, no besar, no darnos la mano, lavarnos las manos con frecuencia, utilizar el alcohol gel, pero también tenemos que evitar caer en pánico. Es impresionante cómo se están vaciando los anaqueles", recomendó.