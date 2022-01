Sector agrario anuncia marcha y plantón indefinido frente a la Segob

Para reclamar atención de asuntos agrarios pendientes que no ha resuelto la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), mujeres campesinas de Chiapas, Campeche, Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Estado de México, marcharán del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación, este miércoles.

Informó el secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos que esta decisión se tomó en el seno del Foro de Mujeres que se realizó el pasado 9 de diciembre, donde se acordó un evento de reclamo los días 5, 6 y 7 de enero de 2022 y se instalarán en un campamento indefinido hasta obtener respuesta a sus demandas.

Señaló que el reclamo no solo de las mujeres sino de todos los ejidatarios del país, es que el gobierno federal no atiende los conflictos agrarios. “Es más, no hay una política agraria y la Sedatu está totalmente desaparecida, cuando aún existen conflictos agrarios activos”.

Comentó el líder de la UNTA que el plantón afuera de la Secretaría de Gobernación permanecerá el tiempo necesario en respuesta del titular de la dependencia, Adán Augusto López, así como de la Sedatu, Román Meyer Falcón.

Los asuntos agrarios son de los ejidos El Carmen, en Huimanguillo, Tabasco; Lázaro Cárdenas, en Chignahuapan, Puebla y el de Bodenqui, de Chapa de Mota, en el Estado de México.

Encabezarán esta Jornada de Mujeres de la UNTA, las dirigentes Martha López Ríos, Alicia Gaytán, María Luisa Frías, Vicky Santana, Maribel Cerón, Mariana Ramírez y campesinas de la Ciudad de México.

