Sedena ordena callar a militares sobre caso de Cienfuegos

La Secretaría de la Defensa Nacional ordenó a personal militar evitar dar declaraciones sobre la detención del general Salvador Cienfuegos, quien se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de tráfico de droga y lavado de dinero.

“En cumplimiento a lo ordenado en el memorándum No. CTYCI/AP17750 de 23 de Oct. 2020, girado por esta Dirección General, me permito solicitar a esta superioridad en caso de no existir inconveniente alguno, se ordene a quien corresponda, se adopten las acciones que considere pertinentes, con el fin de evitar que el personal perteneciente a esta instalación a su cargo, haga cualquier tipo de declaración (a la prensa principalmente) sobre la detención del exsecretario de la Defensa Nacional en E.U.A.”, dice un documento enviado al Jefe de Centro Ecuestre de Sedena.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Sociedad Decomiso de armas disminuyó 72% con Cienfuegos

Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles por una petición de la DEA que lo acusa de traficar droga de México a Estados Unidos y de lavado de dinero.

El proceso legal lo está enfrentando desde una prisión de Nueva York luego de que le negaran la fianza.

Los delitos, según la acusación, se cometieron entre 2015 a 2017, cuando Cienfuegos estaba al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional de México.

El escrito de la Fiscalía, firmado por el titular del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, acusa a Cienfuegos de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de 1.000 kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, 5 kilogramos o más de cocaína y 1 kilogramos de heroína.

El pasado 20 de octubre, Alexander MacKinnon, juez de la Corte Federal del Distrito Central de California en Los Ángeles, negó conceder la libertad bajo fianza al que fue secretario de Defensa durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).