Segob lanza estrategia contra la tortura ante dilación del programa conjunto con FGR

En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció la implementación de la Estrategia Nacional en contra de este delito ante la dilación que ha tenido la publicación del programa federal en la materia encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Estamos conscientes de que el Programa correspondiente a la prevención y erradicación de la tortura le corresponde elaborarlo, publicarlo e implementarlo a la Fiscalía General de la República. Se ha avanzado con ellos, hemos venido trabajando, pero lamentablemente este Programa todavía no está listo y no se ha publicado”, explicó Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, durante la presentación de la Estrategia Nacional Contra la Tortura.

Te recomendamos: Corte-IDH exige a México quitar prisión preventiva oficiosa





El intrumento al que hizo mención Encinas esta mañana se trata del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradante el cual fue anunciado en conjunto por la FGR y la Segob en junio de 2019, sin embargo, a la fecha sigue sin materializarse.

Por su parte, la estrategia encabezada por Segob consta de 66 líneas de acción que desarrollaron 19 instituciones y secretarías federales para prevenir y atender a las víctimas de este delito de lesa humanidad, las cuales constan principalmente en la capacitación de los elementos de seguridad, personal penitenciario y de salud para no cometer estas prácticas.

Esto, porque más allá de la tortura en contra de “personas en conflicto con la ley”, está extendida en asuntos de seguridad pública, migración, centros penitenciarios y salud, en particular en contra de grupos vulnerables como lo son los menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad entre otras, explicó Félix Santana Ángeles, director general de Estrategias y Atención de los Derechos Humanos de Gobernación.

Sociedad Giran 16 órdenes de aprehensión contra militares por caso Ayotzinapa

“Vamos, a través de esta estrategia, a implementar campañas de sensibilización dirigidos a servidores públicos y establecer una ruta de cero tolerancia a los actos de tortura”, aseguró.

Explicó también que se llevarán a cabo campañas de comunicación para que las víctimas conozcan los mecanismos de atención y presentación de denuncias, al tiempo que se dará información a la sociedad en general sobre este delito.

Al respecto, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, señaló que la importancia de esta estrategia es que el delito de tortura sea más visible para que de esta manera se incentive la denuncia y se garantice la reparación del daño.

“Muchas veces no existe un caudal probatorio (y) como no existe, como no se menciona, como no se realiza, no existen sentencias y no existen sanciones, y por tanto estamos muy lejos de la reparación del daño. Esta estrategia Nacional Contra la Tortura nos permite (...) visibilizar que este delito no se va a seguir cometiendo”, aseguró.

Para la elaboración de esta Estrategia participaron 19 secretarías de Estado e instituciones federales que colaboraron con la Secretaría de Gobernación.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Entre ellas participaron las secretarías de Salud, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, la Guardia Nacional, la CEAV, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, por mencionar algunas.