¿No te quedasteen el Poli? Aquí la fecha límite para segunda vuelta del examen de licenciatura

Para aquellos estudiantes que no pudieron ingresar a alguna de las carreras que imparte el Instituto Politécnico Nacional (IPN) , no todo está perdido, pues habrá una segunda oportunidad que no puedes desaprovechar.

La institución dio a conocer las fechas para la segunda vuelta del examen 2023 de admisión a nivel licenciatura. La convocatoria es únicamente para la modalidad de sistema escolarizado.

Recuerda que aquellas personas que sí lograron obtener un lugar no podrán inscribirse para este examen, pues la oportunidad es para los que se quedaron sin un lugar.

¿Cuándo es el registro?

El proceso se llevará a cabo del 24 de julio y hasta el 31 de agosto de este año, por lo que todavía cuentas con algunos días.

Deberás realizar un registro previamente donde vas a proporcionar tus datos y estés inscrito en esta segunda vuelta del examen. Solamente tienes que ingresar a este sitio.

El calendario de inscripción es el siguiente de acuerdo a la inicial de su primer apellido:





A, B - 24 al 28 de julio

C - 29 de julio al 2 de agosto

D, E, F - 3 al 7 de agosto

G - 8 al 11 de agosto

H, I, J, K, L - 12 al 15 de agosto

M - 16 al 20 de agosto

N, Ñ, O, P, Q - 21 al 24 de agosto

R, S - 25 al 27 de agosto

T, U, V, W, X, Y, Z - 28 al 31 de agosto

Aplicación y resultados

La institución informó que la segunda vuelta del examen se llevará a cabo entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2023 en las escuelas del IPN.

Posteriormente los resultados serán revelados a partir del 22 de osctubre de 2023 y podrán consultarse en la siguiente página.