Semáforo de Covid-19 no prohíbe a AMLO hacer giras de trabajo: Gatell

El semáforo epidemiológico que empezará a operar el próximo lunes en México “no considera como prohibiciones las visitas” del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell y que la operación del semáforo no necesita de la aprobación del Consejo General de salubridad.

“Estas visitas de supervisión, son como él mismo lo han platicado, no son visitas masivas, no son concentraciones, mítines, plazas llenas, de ninguna manera. Él no tiene previsión de que sean así. No tiene intensión alguna de que sean así. Son visitas de supervisión de proyectos estratégicos, sumamente relevantes para el desarrollo y el bienestar social” del país, afirmó el funcionario.

En Palacio Nacional, previo a la reunión en la que se tomará esa decisión, el subsecretario dijo que en todo caso si estas ocurren “es de manera muy controlada, 40 personas de aforo. Él mismo va a estar apartado de la gente. Él ha pedido al pueblo que comprendan que en este momento no se pueden acercar a él y más importante que no se pueden acercar entre sí”.

Foto: Cortesía

En la reunión en la que se dará a conocer el semáforo, al grupo médico y científico presentará la información al presidente para que el mandatario López Obrador decida hoy en la noche la reanudación de sus giras.

López-Gatell dijo que los diversos acuerdos emitidos por el Consejo General de Salubridad estipulan las actividades esenciales, entre ellas la actividad de gobierno es una de ellas, por eso la actividad persiste y si se hace de forma controlada.

El subsecretario señaló que desde hace semanas se iniciaron las conversaciones con los académicos para iniciar las proyecciones de reapertura, desconfinamiento y el final de la jornada de Sana Distancia. “¿Qué podría pasar si el desconfinamiento es rápido? El de rebrote. Si salimos demasiado pronto va a haber un rebrote”.

Relató que en los países en los que ocurrió pronto el desconfinamiento ocurrió el rebrote y tuvieron que regresar a la restricción de movilidad. “Uno de los elementos que se ha identificado es la cantidad de personas que regresen al espacio público, social, recreativo y en esa proporción se determina el tamaño del rebrote. La cantidad y proporción de movilidad.

Indicó que cada modelo muestra distintos escenarios y de ahí se deriva el diseño de los semáforos. De ahí que se ha marcado “como imprescindible la participación de los gobiernos estatales, de cómo instrumentarse en los estados”, reconoció.