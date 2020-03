Senado aprueba que atención a cáncer de mama sea prioridad de salud

El Senado de la República aprobó que la detección, prevención, tratamiento y seguimiento del cáncer de mama sea considerado como materia de salubridad general, así como su atención psicológica y la posibilidad de acceder a implantes en caso de una reconstrucción mamaria.

Por unanimidad y con 86 votos a favor se avalaron diversos cambios a la Ley General de Salud, así como la adición de un noveno capítulo, con el objeto de incluir la mastectomía y mamoplastia reconstructiva, así como prótesis de calidad, atención médica y psicológica integral durante todo el proceso en los servicios básicos de salud.

Además, la reforma en comento busca que los implantes mamarios se consideren insumos para la salud, así como los exámenes diagnósticos e impulsa que las y los pacientes de cáncer de mama se incluyan en un Registro Nacional de Cáncer.

Además contempla la inscripción de los cuidados paliativos multidisciplinarios, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario; y, de los reconstructivos, que incluyen procedimientos médicos de especialidad , seguimiento físico y psicológico anterior y posterior a un procedimiento quirúrgico de extirpación o amputación.

El dictamen aprobado, también dispone en sus transitorios un plazo de seis meses para que las instituciones públicas de salud diseñen sus programas y estrategias para cumplir con dicha disposición, que las erogaciones generadas por este decreto sean cubiertas con cargo a la disponibilidad presupuestal progresiva; y que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades y la Secretaría de Salud (SSa) emitan la Norma Oficial Mexicana sobre la calidad de los procedimientos de mastectomía y mamoplastía reconstructiva así como de los implantes y demás insumos que se requieran.

Al presentar el dictamen como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Manuel Añorve Baños (PRI) recordó que la Organización Mundial para la Salud (OMS) ubica al cáncer de mama como la causa que afecta mayormente a la población femenina, siendo el cáncer más frecuente en mujeres tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo.

“Actualmente en México el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres menores de 45 años, donde un 11 por ciento es incluso menor de 40 años. Cada año se detectan más de 20 mil nuevos casos, y en ese periodo fallecen 5 mil 680 mujeres”, comentó.

Por parte de la Comisión de Salud, la senadora Martha Lucía Micher defendió que la reconstrucción mamaria no es una cuestión de estética ni capricho de las mujeres sobrevivientes del cáncer de mama sino un derecho de las mujeres mexicanas como parte de un tratamiento integral de cáncer de mama.

“Déjenme decirles que la reconstrucción mamaria no es curar a mujeres únicamente, es regresar la calidad de vida física, de vida, psicológica, de la autoestima. Con la reconstrucción se eleva significativamente en las mujeres víctimas de cáncer de mama que hayan sido víctimas también de la mamoplastia y que hayan tenido que someterse a este tipo de tratamiento. No es una cirugía cualquiera, estamos hablando de la reconstrucción de la autoestima, no solamente de la reconstrucción mamaria, de la vida de las mujeres”, consideró.

Además, aplaudió se contemplen los implantes mamarios, pues dijo un par de implantes rondan entre los 900 y mil 500 dólares. “Reconstruir la mama gratuitamente le devuelve la autoestima a las mujeres, les devuelve la vida y les devuelve una situación donde pareciera que el amor está en las mamas”.

“Qué lamentable es que muchas se quedan solas, sin sus familias, sin su pareja y cuando tenemos la oportunidad realmente les está devolviendo muchísima vida estas mujeres”, añadió.

Estimó que se está planteando que éstos implantes no sean texturizados, sino de silicón, al tiempo que lamentó “no todas las mujeres serán candidatas porque si tienes problemas de fibrosis, si tienes cicatrización que será difícil de reconstruir”.

El coordinador del PRD y promovente de dichos cambios, Miguel Ángel Mancera reconoció la voluntad política para aprobar este dictamen.

Igualmente, reconoció que se consideren todas las partes que atraviesa una mujer víctima de cáncer de mama, pues explicó “nos tocó ver a muchas pacientes de cáncer (en su gestión al frente de la Ciudad de México) que después de la mastectomía salvaban la vida pero caían en depresión, en una afección psicológica, psiquiátrica que las llevaba a otras enfermedades, cambiaba su vida y poder lograr este tratamiento verdaderamente es un cambio de vida. Es un antes y después y que lo incluyamos en los servicios básicos de salud es un logro que debe de ser señalado”.

