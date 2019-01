Con bebé en brazos senadora Martha Márquez sube a tribuna, acusa a Muñoz Ledo de burlarse

En plena sesión y con bebé en brazos, la senadora panista Martha Márquez subió a la tribuna para hablar sobre el desabasto de gasolina y como excedió su tiempo, Porfirio Muñoz Ledo le pidió que terminara su intervención y dijo "hay un límite de tolerancia materno-infantil".

Todo comenzó cuando Márquez exponía el posicionamiento de Acción Nacional sobre el desabasto de combustible, pero como excedió su tiempo de participación, el presidente de la Comisión Permanente le pidió que bajar.

- Perdón, hay un mínimo de tolerancia materno infantil. Ya lo ha agotado, compañera-, dijo Muñoz Ledo, y se escuchan risas de fondo.



- No, no me falte al respeto también usted, presidente, contestó Márquez Alvarado.

Ve aquí el momento

En la sesión de esta tarde, las diferentes fracciones parlamentario expusieron sus posicionamientos sobre la reunión de la Tercera Comisión en la que se reunirían con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, el director de Pemex, Octavio Romero, pero estos nunca llegaron.

PAN exige disculpa pública

A través de Twitter, los senadores del PAN exigieron una disculpa pública de Porfirio Muñoz Ledo hacia la senador Márquez.

"No podemos permitir que la mesa directiva de la Comisión Permanente se utilice para burlarse y hacer declaraciones misóginas".

