SEP prepara iniciar clases en las escuelas más pobres de zonas rurales

Las escuelas más pobres y ubicadas en las zonas rurales del país será las primeras en regresar a clases, mientras que en el resto del país será un regreso a las aulas de forma alterna entre lunes y jueves, en tanto que el viernes se dedicará a quienes requieren apoyo en el aprendizaje, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Una vez que se cumplan los primeros 15 días de la aplicación de la vacuna contra Covid-19 al personal educativo, se reactivarán los Comités Participativos de Salud Escolar en las entidades que tienen semáforo epidemiológico verde, de esa forma se iniciará el regreso paulatino a las clases.

➡️Regreso a clases presenciales en CDMX podría ser agosto, estima la SEP

Sociedad Maestros de Coahuila rechazan regreso a clases

Las escuelas de multigrado, rurales, de baja matrícula y, prioritariamente, en apoyo de alumnos sin conectividad de internet serán las que regresarán en una primera etapa de “reconocimiento y reforzamiento”, para cerrar el ciclo escolar el próximo 9 de julio, anunció la titular de la secretaría, Delfina Gómez.

Al participar en la reunión semanal de gobernadores con funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria enumeró cinco características esenciales del regreso a clases, para garantizar la seguridad y salud de las niñas y niños: deberá ser voluntario, y tendrá que contar con el apoyo de la comunidad escolar; dependerá del contexto regional y del semáforo epidémico de cada entidad; participarán gobiernos estatales y municipales, así como madres, padres de familia y tutores; se aplicarán protocolos y filtros de corresponsabilidad en casa, a la entrada del plantel y en el salón de clases, y se vigilará el cumplimiento de las nueve intervenciones de salud.

Dijo que el regreso en el resto de los planteles se dará con una asistencia alternada de lunes a jueves, y los días viernes para quienes requieran apoyo en sus aprendizajes, todo ello con el apoyo pedagógico respectivo.

El regreso a clases se realizará con “la entrega y profesionalismo de las maestras y los maestros, y el entusiasmo de estudiantes; el apoyo de las madres y padres de familia; con la colaboración de las autoridades educativas de los estados y el consentimiento de la autoridad sanitaria”.

➡️Difícil regreso a clases en Jalisco; pandemia deja escuelas saqueadas

El encuentro encabezado por la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, junto a las secretarias de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez; y del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, inició con un minuto de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida por lo sucedido en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México, así como muestra de solidaridad y fraternidad con las familias de las víctimas.

Sociedad Padres de familia piden a la SEP retorno seguro de estudiantes a clases

Se analizó la forma en que se puede impulsar la coordinación en torno al proyecto a cargo de la subsidiaria Comisión Federal de Electricidad (CFE) Telecomunicaciones e Internet para Todos, que consiste en proveer servicios de internet gratuito en sitios públicos a nivel nacional, incluidos planteles educativos.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, comentó que “al inicio de la pandemia, el confinamiento y el cierre de las escuelas fue de las decisiones más difíciles pero necesarias, hoy el regreso a clases sin duda es un esfuerzo que amerita el trabajo conjunto de todas las autoridades, de todos los niveles de gobierno con los maestros y con los alumnos”.

Un año después “nos encontramos ante un panorama esperanzador, yo diría muy esperanzador, gracias a que todas y todos hemos puesto de nuestra parte para combatir la pandemia. A pesar de esto, quiero reiterar que no hemos dejado y no debemos relajar las medidas sanitarias por ningún motivo; no debemos confiarnos a pesar del buen paso de la vacunación hasta este momento”.

➡️ Aulas en ruinas esperan regreso de estudiantes a clases presenciales

Ante 20 de los gobernadores que integran la Conferencia Nacional de gobernadores y siete representantes estatales, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, afirmó que se han vacunado hasta ahora a un millón 195 mil 421 trabajadores del sector educativo durante las tres etapas que ya se realizaron.

Anunció que la cuarta etapa iniciará a partir del 11 y hasta el 14 de mayo, en los estados de Guerrero, Hidalgo, México, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.

En su oportunidad el director general de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, Raymundo Artís Espriú, aseguró que en el proyecto para proveer servicios de internet gratuito en sitios públicos a nivel nacional se requiere del trabajo de la SEP, de los gobernadores para llevar a cabo un primer desarrollo sobre las escuelas que se pueden conectar, y que en este momento son alrededor de 40 mil, una vez que se confirme que cumplen las condiciones que se requieren.

Sociedad Así fue el regreso a clases presenciales en Campeche

Explicó que existen estados en los que se tiene una prioridad más alta debido a que son los que están más alejados de los sistemas de telecomunicaciones.

“Para finales del año vamos a tener casi 30 mil más. Tenemos un compromiso muy serio desde el punto de vista de la necesidad de conectar a la población porque es la única cosa que aleja a la marginación”, comentó.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Al presentar el panorama general de la vacunación de personal docente en el país, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que hasta este 5 de mayo un millón 135 mil 367 personas de este sector han recibido el biológico, y en nueve de las 17 entidades ha concluido la inmunización de personal docente.

Hizo un llamado a quienes les corresponde recibir la segunda dosis de Sinovac Life Scienses Co. Ltd., a estar tranquilas, ya que hoy por la mañana llegó un nuevo embarque con un millón de vacunas de esa farmacéutica que permitirá completar esquemas.

“Desde el criterio médico, técnico, será aplicada en un tiempo razonable para que genere la inmunidad necesaria”, aseguró.