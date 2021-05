SEP reprograma prueba PISA para 2022

La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) aclaró que el consorcio internacional que coordina la prueba PISA reprogramó la fase piloto antecedente para 2022, debido a la emergencia sanitaria, circunstancia que no significa que México haya cancelado su participación en la misma.

Luego de que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicara que México había cancelado la aplicación de la prueba para estudiantes de secundaria, el gobierno aclaró que el ejercicio se aplicará en otro momento.

Política México dejará de participar en prueba PISA para evaluar aprendizaje de estudiantes

A través de un comunicado, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, informó que para el próximo año está programada la aplicación internacional de la prueba, con una fase piloto que sirva de antecedente, para ser aplicada este año.

Mejoredu es una comisión dependiente de la SEP surgido después de la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) --primer organismo autónomo desaparecido en el seno de la Cuarta Transformación-- que tiene por objeto contribuir a garantizar la excelencia y la equidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares.

En 2015, las pruebas Enlace y Excale, enfocadas al comportamiento del sistema educativo nacional se convirtieron en el Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes (Planea), pero con la desaparición del INEE también se fue ese mecanismo de evaluación.

De ahí la preocupación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de la eventual salida de México de la prueba PISA.

“Desde su introducción en el 2000, ningún país de la OCDE se ha retirado de la prueba PISA. México ha sido uno de los pioneros en PISA”, expresó en un comunicado.

Sin embargo, la titular de la SEP indicó que para aplicar la prueba PISA el estudiantado deberán estar en las escuelas, por lo que ya se analizan los mecanismos que permitan su realización.

En el mismo sentido, la Mejoredu recomendó aplicar la fase piloto en algún otro periodo del año o generar un mecanismo para subsanar la aportación de México en esta etapa, de acuerdo con lo que el propio consorcio internacional de PISA tiene establecido para estos casos y estar en condiciones de participar en la aplicación definitiva prevista para el año próximo.

"De acuerdo con diversos estudios durante la pandemia, el grupo de alumnos que participan en esta prueba –15 años de edad– constituye el segmento de población para el que las condiciones de educación a distancia han sido más difíciles, razón por la cual considera que desarrollar una evaluación externa de cualquier tipo para estos estudiantes resulta inapropiado y conlleva el riesgo de aumentar la presión que para ellos ha significado enfrentar la contingencia sanitaria y continuar con sus actividades escolares", expuso.

Delfina Gómez consideró que se debe considerar la complejidad y la diversidad de la realidad nacional en materia educativa, así como las distintas poblaciones y grupos de mayor vulnerabilidad; por lo que, expresó, es necesario entender las evaluaciones como un instrumento de apoyo en la toma de decisiones de los diversos actores educativos.

Sociedad Clases a distancia golpean aprovechamiento escolar

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la prueba.

"No tiene por qué no continuar. Todo lo que sea bueno para México. Si me dicen: ‘¿Va a continuar México tolerando la corrupción de las empresas extranjeras?’, digo: No. Pero si me dicen: ‘¿Va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza?’, digo: Sí. Todo lo que nos convenga", expresó el mandatario.

Desde 2000, México participa en la elaboración del informe del programa internacional para la Evaluación de Estudiantes o prueba PISA mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura a nivel internacional.

El coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, aclaró que el retraso en la aplicación de las pruebas de estudiantes se debió a la pandemia.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"La Prueba #PISA continuará en México. El retraso en la aplicación de las pruebas de estudiantes se debió a la pandemia. El pdte. @lopezobrador_ se comprometió a seguir apoyando todo lo que convenga a la educación de la niñez mexicana. La transformación con mejor educación avanza", informó en su cuenta de Twitter.

La evaluación anterior se aplicó en 2018 y la siguiente estaba programada para 2021, pero por la pandemia por Covid-19 se pospuso para 2022, con aplicación de pruebas de campo en 2021.