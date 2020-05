SEP y Ssa alistan medidas sanitarias para el regreso a clases

La Secretaría de Educación Pública (SEP) prepara un protocolo con el que definirá las medidas para el regreso al aula y dentro de ello se analiza si los niños deberán usar el cubrebocas en municipios o localidades de semáforo verde, porque “hay cierta polémica sobre la conveniencia de usarlo o no, como ustedes verán yo soy pro de usarlos. Es un tema que estamos analizando con la Secretaría de Salud”, afirmó el titular de la dependencia, Esteban Moctezuma Barragán.

Frente a la postura que han asumido algunos gobernadores de dar por concluido el ciclo escolar, otros realizan consultas y otros esperan a la dirección del Consejo de Salubridad General, el funcionario aseguró que “solamente van a abrir las escuelas donde se levante la restricción sanitaria, es decisión local si se abre o no”, afirmó.

“Lo que no será posible ni conveniente es que haya una medida del centro a todo el país, está muy diferenciado no solo cultural, económica y socialmente, sino que ahora con respecto al Covid-19, son como ondas en donde van avanzando las ondas y el lugar donde surgió va expandiendo ondas”, agregó el funcionario.

En Palacio Nacional advirtió que el regreso pasará en función de cómo se iniciaron los contagios, primero los que tuvieron los mayores casos contagio: Sinaloa, Quintana Roo, Tabasco y Baja California, van a ser los primeros en salir de esta situación y los primeros en ponerse en el semáforo verde”.

Esteban Moctezuma señaló que “la condición de la SEP es que las escuelas solo se abrirán cuando sea seguro abrirlas”.

En la conferencia de prensa, en donde se anunció el avance de la inversión a escuelas a través de la integración de los consejos escolares y la responsabilidad asignada a madres tesoreras que coordinarán la remodelación o ampliación de los planteles educativos a nivel básico, el funcionario dijo que está en construcción un protocolo, no sólo para el regreso de clases con respecto al Covid, sino con respecto a la higiene escolar y la salud escolar en general, porque este problema también se presenta con la influenza.

“Vamos a poner dos filtros: uno familiar en el que le vamos a pedir la colaboración de los padres para que revisen a sus hijos antes de mandarlos a la escuela. Sucede que hay padres de familia que a veces ven al niño un poco enfermo y lo envían a la escuela porque no tiene con quién dejarlo, trabajan por la razón que sea. Estamos haciendo conciencia que eso no suceda. Los niños van a llegar a la escuela con un papel de que pasaron la revisión y aparentemente, porque tampoco son expertos, pero de que no tienen ningún problema.

“El segundo filtro será en la escuela donde se verá que se laven las manos con agua y jabón o usen gel bacterial. Estamos viendo, es un tema que hay mucha polémica sobre el tema del cubrebocas, y si los niños van a usar cubrebocas para ir a la escuela. Si está en verde el semáforo es que ya es seguro asistir, podría no ser necesario”.

Por otra parte, aseguró que “hay cierta polémica sobre la conveniencia de usar o no el cubrebocas, como ustedes verán yo soy pro, de usarlos. Es un tema que estamos analizando con la Secretaría de Salud”.

Al regreso a clases, aclaro también que los niños no van a regresar a un examen que les diga cuánto aprendieron en la televisión o a distancia sino a generar un ambiente comprensivo, donde maestros tendrán una guía y donde podrán dialogar con los propios alumnos, en principio de sus experiencias.

La carpeta de experiencias tiene ese propósito de compartir con todo el salón y va a hacer una evaluación diagnóstica para saber cuánto avanzó cada niño, sin embargo, consideró que dentro de la misma escuela las familias tienen comportamientos diferenciados debido a que hay algunas en condición de violencia intrafamiliar y ello influye en el desempeño de los alumnos.

