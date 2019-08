Serán varios ministros los sustitutos del líder de la Luz del Mundo y él los designará

Para las celebraciones de la Santa Convocación de la Iglesia de la Luz del Mundo serán varios ministros los que realicen los oficios y estos serán designados específicamente por el líder Joaquín Nassón García, explicó el vocero de la congregación religiosa, Eliezer Gutiérrez.

“En la ceremonia hay varias personas que atienden, es decir, no es una sola persona, son diferentes procesos. En la Santa Cena, tradicionalmente el Apostol de Jesucristo presidía la ceremonia del 9 y del 14 de agosto, en esta ocasión al no estar su presencia física, lo que no quiere decir que no sintamos nosotros su presencia espiritual y su enseñanza espiritual y acompañándonos en todo momento, él designará ministros que realicen los actos de bienvenida y la Santa Cena”, explicó.

Es decir, el propio líder espiritual los designará desde su celda, en una cárcel en Estados Unidos en donde se le sigue un proceso por denuncias de abuso sexual y pornografía infantil. Pero aclaró que no será un solo ministro sino que serán varios.

“Cada una de las ceremonias tiene momentos diferentes, la Santa Cena tiene un servicio de alabanzas, de predicación, entonces de la manera habitual que se ha hecho anteriormente, así se hará en esta ocasión, respetando los mismos tiempos en los que se realiza la ceremonia, habrá una ceremonia de alabanzas, alguien que lleve la predicación, quienes así designe el apóstol de Jesucristo”, indicó.

Lo que no se sabe aún es si podrá enviar un mensaje grabado desde su celda, lo que sí hizo fue enviar una carta de invitación a todas las iglesias para que participen de manera libre y con vocación.