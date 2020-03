Si México fuera feminista...

… sería democrático.

Dra. Teresa Ambrosio

Victimóloga





Foto: Cuartoscuro

… estaría más preocupado por las 10 mujeres y niñas asesinadas DIARIAMENTE, que por 25,744 millones de pesos que el paro del 9 de marzo podría costar.

Las del Aquelarre Feminista









… no sería el segundo país que registra el mayor número de asesinatos de mujeres trans en el mundo. (Datos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Centro de Apoyo a las Identidades Trans AC





Foto: Jacob Sánchez| El Sol de México

… tuviéramos presidenta, mujeres en todos los cargos políticos importantes y en toma de decisiones, las mujeres ocuparíamos cargos públicos y privados y haríamos las cosas de una forma equitativa y respetando los derechos humanos de las demás personas.

Yesenia Zamudio

Ni Una Menos México









… el cuidado de nuestros afectos sería la base fundamental de la sociedad.

Florencia González

Feminista





Foto: Cuartoscuro

… no violarían los derechos humanos de todas las mujeres. Nos respetarían y asumirían que no somos “cosas”, somos personas sujetas de derechos. No nos maltratarían, no nos acosarían, no nos venderían, no nos violarían el cuerpo y el alma. NO NOS MATARÍAN por el hecho de ser mujeres. Ellas, las 10 mujeres y niñas víctimas de feminicidio diario, no nos faltarían. Sería un país ocupado y comprometido por construir una agenda incluyente, democrática y garante de los Derechos Humanos y no en moralizar al país. No existiría la discriminación contra ninguna persona, el acceso a la justicia y reparación del daño sería real y efectivo sin culpar ni revictimizar a las víctimas. Sería un país democrático, igualitario, de justicia y paz social, un país libre de violencia de género.

Daniela Sánchez

Víctima de violencia familiar









… viviríamos libres de violencia.

Marilú Rasso

Espacio Mujeres, AC, para una vida digna y libre de violencia





Mujeres de distintos municipios han exigido justicia por feminicidios / Foto: Cuartoscuro

… tendríamos igualdad educativa y económica.

… las mujeres tendríamos mayor oportunidad laboral, mejores salarios y mayor seguridad en las calles.

… no tendríamos que hacer marchas para visibilizar la violencia machista.

… no saldríamos a la calle con miedo de no regresar a nuestras casas. No es ese miedo de cruzar mal una calle, que el transporte tenga un accidente.

Es miedo a los hombres que están cerca, a los que te silban, te gritan y te tocan, al auto que se frena para acosarte, a pasar por la calle en la que siempre están los tipos que te gritan y saben a qué hora sales del trabajo. Miedo a que un día las cosas no se queden en sólo miradas, piropos o tocamientos. Sino a que un día te sigan, te violen, te maten. Ese miedo que se materializó con mis 2833 hermanas el año pasado.

Porque el misógino no lleva su misoginia tatuada en la frente; mi asesino puede ser cualquier hombre en nuestra sociedad machista.

La Conectiva









...no habría dominación ni discriminación de un género sobre otro.

Observatorio Quintanarroense de Información A.C





Foto Daniel Galeana | El Sol de México

… no habría violencia en medios digitales.

Los mexicanos pasamos más de 8 horas diarias en internet convirtiéndolo así en una extensión de nuestras vidas, por lo tanto todas las violencias patriarcales que debastan, laceran y cosifican a las personas en los espacios offline, se traspasan a los espacios online.

Una de las violencias que más repercute en las mujeres es la violación a la intimidad sexual debido a la hipersexualizacion de nuestros cuerpos y además nos culpan, la culpa nunca es de la víctima si no de quien comparte contenidos íntimos sin consentimiento. Queremos estar seguras también en internet.

Los espacios digitales son otro espacio comunitarios que debe humanizarse, para erradicar la violencias patriarcales que debastan, laceran y cosifican a las personas,

#LoVirtualEsReal

#NiPornoNiVenganza

#LeyOlimpia

¡Porque queremos estar seguras también en internet!

Frente Nacional Para la Sororidad









… las niñas y los niños podrían crecer y no desaparecer.

Crianza feminista.





Foto: Cuartoscuro

En México hay 3.6 asesinatos y 4 desapariciones al día de menores de edad, 6 de cada 10 son niñas y mujeres adolescentes; siendo más propensas las niñas entre 13 y 17 años, quienes representan el 80% de menores desaparecidas. Según el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de este año, cada 53 horas alguien asesinó a una mujer menor de 18 años por razones de género.

Las mujeres que criamos, que maternamos, y quienes somos el pilar de esta sociedad estamos conscientes de que la descomposición social es parte de la sociedad capitalista patriarcal. Estamos dispuestas a que nuestra maternidad sea el hilo conductor para que este sistema caiga, sabemos también que no hay monstruos aislados, la sociedad capitalista patriarcal es el monstruo de mil cabezas. Sabemos que es culpa del neoliberalismo que nos dejó como herencia este sistema, pero también es culpa de la apatía, de la indiferencia, del adultocentrismo, de las nulas políticas públicas hacia las madres, hacia la niñez.

La maternidad pintada de rosa tampoco ayuda para hacer frente a este sistema, es por eso que en Crianza Feminista luchamos contra esa idea. Es una mentira decir que la maternidad es lo más hermoso, la maternidad está llena de claroscuros y a veces sólo es una cruda realidad, es por eso que es importante ser realistas y desromantizar la maternidad.

Creemos que sólo una crianza amorosa, respetuosa y con perspectiva feminista, así como con la creación de una verdadera agenda de las mujeres para las mujeres y la implementación de protocolos de seguridad, podremos hacer frente a esta violencia capitalista patriarcal.

Crianza Feminista